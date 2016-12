AP

TAMPA, Fla. - Nazem Kadri a touché la cible à 3:37 de la prolongation, en avantage numérique, pour donner une victoire de 3-2 aux Maple Leafs de Toronto contre le Lightning de Tampa Bay, jeudi soir.

À son deuxième départ en carrière dans la LNH, Antoine Bibeau a bloqué 25 tirs pour signer un premier gain en carrière.

Alors que Valtteri Filppula était installé au banc des pénalités, Kadri a trompé la vigilance d'Andrei Vasilevskiy.

Auston Matthews et Tyler Bozak ont également fait bouger les cordages.

Brian Boyle et Ondrej Palat ont fait scintiller la lumière rouge pour le Lightning. Vasilevskiy a réalisé 32 arrêts. Les hommes de Jon Cooper avaient effacé un retard de deux buts en troisième période contre le Canadien de Montréal, la veille, pour l'emporter 4-3 en prolongation.

Matthews a inscrit un 18e but cette saison. Le premier choix au total lors du dernier repêchage de la LNH a trouvé le fond du filet six fois au cours de ses huit derniers matchs. Il a également amassé quatre buts et sept points lors de sa séquence de cinq parties avec un point.

Les Bruins retrouvent le chemin de la victoire

Sommaire

Ryan Spooner a marqué deux buts dans les quatre dernières minutes du match et les Bruins de Boston ont doublé les Sabres de Buffalo 4-2.

Bruins 4 - Sabres 2

Patrice Bergeron et David Krejci ont également enfilé l'aiguille au cours du premier affrontement de cette série aller-retour entre les deux formations. Krejci a ajouté une aide tandis que Tuukka Rask a réalisé 31 arrêts pour aider les Bruins à mettre fin à une série de deux défaites.

Spooner a brisé une égalité de 2-2 alors qu'il ne restait que 3:53 à jouer. Il a accepté une passe de Krejci avant de battre Robin Lehner grâce à un lancer frappé. Spooner a complété la marque dans un filet désert.

Marcus Foligno et Kyle Okposo ont répliqué pour les Sabres. Matt Moulson a préparé les deux buts des siens. Lehner a pour sa part repoussé 34 rondelles. Les Sabres n'ont qu'une victoire en temps réglementaire au cours des six dernières parties.

Les Hawks mettent fin à une série inhabituelle

Sommaire

Patrick Kane a amassé un but et une mention d'assistance pour mener les Blackhawks de Chicago vers une victoire de 3-2 aux dépens des Predators de Nashville.

Blackhawks 3 - Predators 2

Artem Anisimov et Jonathan Toews ont aussi fait bouger les cordages et Corey Crawford a stoppé 36 lancers pour les Blackhawks, qui ont mis fin à une série de trois revers, leur plus longue de la saison.

Filip Forsberg et Mike Fisher ont répliqué pour les Predators, qui ont perdu une troisième partie de suite. Ryan Johansen a complété la rencontre avec deux aides.

Alors que l'égalité de 2-2 persistait en troisième période, Kane a transporté la rondelle dans la zone adverse et il a décoché un tir des poignets qui a battu Pekka Rinne du côté rapproché. Rinne a terminé le duel avec 20 arrêts.

Kinkaid se dresse devant les Caps

Sommaire

Keith Kinkaid a réalisé 43 arrêts et il a stoppé deux tentatives en tirs de barrage, aidant les Devils du New Jersey à battre les Capitals de Washington 2-1.

Devils 2 - Capitals 1 (Tirs de barrage)

Le gardien numéro deux des Devils a été le meilleur joueur sur la patinoire pendant toute la rencontre et seul Daniel Winnik a su tromper sa vigilance, lors d'un désavantage numérique. Jacob Josefson est revenu au jeu après avoir raté cinq matchs en raison d'une commotion cérébrale et il a marqué le but vainqueur en tirs de barrage.

Pierre-Alexandre Parenteau a ouvert le pointage en deuxième période et les Devils ont mis fin à une série de sept revers contre les Capitals. Ils ont battu les Capitals pour une première fois depuis le 14 novembre 2014.

Braden Holtby a effectué 26 arrêts, mais il n'a pu stopper Michael Cammalleri et Josefson en fusillade.

Prenant le relais de Cory Schneider, Kinkaid ne disputait qu'un neuvième match cette saison.

Seguin mène la charge

Sommaire

Tyler Seguin a amassé deux buts et une mention d'aide et les Stars de Dallas ont doublé l'Avalanche du Colorado 4-2 pour signer une première série de trois victoires cette saison.

Le 12e but de la campagne de Seguin, un tir sur réception du milieu du cercle gauche, a procuré une avance de 2-0 aux Stars en première période. Il a ajouté un but dans un filet désert, dans les dernières secondes du duel.

Seguin et Jamie Benn, qui s'est fait complice de trois réussites, ont préparé le but de Jamie Oleksiak, tôt en début de deuxième période, pour porter la marque à 3-1.

Les Stars montrent une fiche de 4-0-1 au cours de leurs cinq derniers matchs. L'Avalanche n'a remporté que trois de leurs 17 dernières parties et la formation montre le pire dossier de la LNH (12-22-1).

Le gardien des Stars Kari Lehtonen a stoppé 13 des 14 lancers dirigés vers lui avant de quitter la rencontre à la suite d'un contact avec Jarome Iginal, alors qu'il ne restait que 15 minutes à jouer.

Trois revers de suite pour les Kings

Sommaire

Eric Gryba a inscrit le but vainqueur, Jordan Eberle a amassé deux aides et les Oilers d'Edmonton ont battu les Kings de Los Angeles 3-1.

Patrick Maroon et Ryan Nugent-Hopkins ont aussi marqué pour les Oilers, qui revendiquent un dossier de 4-0-1 au cours de leurs cinq derniers matchs.

Nick Shore a été l'auteur de l'unique but des Kings, qui ont perdu une troisième partie consécutive.

Il s'agissait du deuxième de cinq affrontements entre les deux équipes cette saison. Les Kings avaient gagné 4-2 lors du premier duel. Ceux-ci ont remporté les cinq rencontres l'année dernière et ils ont amorcé le match avec une fiche de 17-1-2 contre les Oilers au cours de leurs 20 derniers duels.