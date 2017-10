AP

TAMPA, Fla. - Steven Stamkos et Nikita Kucherov sont devenus la septième paire de coéquipiers dans l'histoire de la LNH à marquer à leurs 11 premiers matchs, et le Lightning de Tampa Bay l'a emporté 3-2 face aux Red Wings de Detroit, jeudi soir.

Kucherov a marqué son 12e but de la campagne en première période, et s'est fait complice de Stamkos sur son but en avantage numérique, qui a permis au Lightning (9-1-1) de prendre les devants 2-1 à 6:22 du troisième engagement.

Le duo a également égalé la séquence de points de Martin St-Louis, qu'il avait établi au début de la saison 2009-10.

Andrei Vasilevskiy a réalisé 29 arrêts à son 100e match dans la LNH et à sa 50e victoire (50-33-8).

Frans Nielsen a enfilé l'aiguille à deux reprises et Jimmy Howard a bloqué 35 tirs pour les Red Wings (4-6-1), qui ont encaissé six défaites consécutives (0-5-1). La troupe de Jeff Blashill a perdu ses neuf derniers affrontements face au Lightning.

La défense des Leafs se fait malmener

Sommaire

Josh Jooris a signé un doublé et Teuvo Teravainen a fourni un but et deux mentions d'aide, alors que les Hurricanes de la Caroline ont prévalu 6-3 face aux Maple Leafs de Toronto.

Victor Rask, Brock McGinn et Elias Lindholm ont aussi marqué pour les Hurricanes, qui avaient perdu leurs deux derniers matchs.

Auston Matthews, Zach Hyman et Dominic Moore ont offert la réplique torontoise.

Matthews en est déjà à huit filets, occupant le troisième rang de la LNH à ce chapitre.

Le gardien vainqueur Scott Darling a fait 31 arrêts, un de moins que Frederik Andersen.

Les Leafs vont conclure un séjour de trois matchs à la maison samedi, contre les Flyers de Philadelphie.

Dans la foule se trouvait notamment le tennisman Milos Raonic, qui a grandi en banlieue de Toronto.

Aucune victoire en 10 matchs pour les Coyotes

Sommaire

Pavel Buchnevich et Michael Grabner ont marqué deux fois chacun et les Rangers de New York ont défait les Coyotes de l'Arizona 5-2.

Boo Nieves a récolté trois passes pour les Rangers, qui ont aussi vu Chris Kreider faire mouche.

Grabner a complété son doublé dans un filet désert.

Ondrej Pavelec a fait 27 arrêts pour les Rangers, les prochains visiteurs au Centre Bell, samedi.

Anthony Duclair et Clayton Keller ont été les buteurs des Coyotes, toujours sans victoire après 10 matchs (0-9-1). Adin Hill a bloqué 25 tirs.

Les Coyotes vont disputer leur prochain match samedi soir, au New Jersey.

Kessel y prend goût

Sommaire

Phil Kessel a provoqué un revirement en territoire des Penguins avant de tromper la vigilance de Connor Hellebuyck à 1:07 de la période de prolongation pour permettre aux Penguins de Pittsburgh de l'emporter 2-1 face aux Jets de Winnipeg.

Il s'agit d'une deuxième victoire consécutive pour les champions en titre de la Coupe Stanley.

La troupe de Mike Sullivan a pris rapidement les devants en première période. Avec moins de deux minutes de disputées à la rencontre, Sheary a redirigé le tir de Sidney Crosby derrière Hellebuyck.

Josh Morrissey a cependant répliqué à mi-chemin en première période pour les Jets.

Les deux gardiens de but ont par la suite multiplié les arrêts, forçant une période de prolongation.

Hellebuyck a repoussé 34 rondelles, tandis que son vis-à-vis Murray a bloqué 30 tirs.

Une soirée que Heinen n'oubliera pas de si tôt

Sommaire

Danton Heinen a réussi ses deux premiers buts dans la LNH et les Bruins de Boston ont vaincu les Sharks de San Jose 2-1, jeudi.

Le Britanno-Colombien de 22 ans a signé sa première réussite en désavantage numérique, à mi-chemin au premier tiers.

Il a ensuite brisé l'impasse à 13:27 au deuxième tiers, 2:47 après le but de Joe Thornton.

Heinen a été un choix de quatrième tour en 2014.

Thornton a marqué avec l'avantage d'un homme, mais San Jose a laissé filer cinq autres occasions du genre.

Anton Khudobin a stoppé 36 tirs pour les Bruins, tandis que Martin Jones a repoussé 31 rondelles pour les Sharks.

Les Panthers s'amusent aux dépens des Ducks

Sommaire

Radim Vrbata a réussi un tour du chapeau pour guider les Panthers de la Floride vers un gain de 8-3 face aux Ducks d'Anaheim, jeudi.

Evgeni Dadonov a inscrit un doublé, tandis que les autres buts sont venus d'Aleksander Barkov, Owen Tippett et Vincent Trocheck.

Les Panthers ont rebondi avec éclat après le revers de 5-1 à Montréal, mardi.

Kalle Kossila a obtenu un premier filet en carrière pour les Ducks, qui avaient gagné leurs deux derniers matches.

Andrew Cogliano et Logan Shaw ont été les autres buteurs.

Les Duck sont à la mi-chemin d'un séjour de quatre matches dans l'Est. Ils vont jouer à Tampa samedi et à Raleigh le lendemain.

Les jeunes loups du Wild se lèvent

Sommaire

Eric Staal a récolté un but et une mention d'assistance, Luke Kunin et Zack Mitchell ont tous les deux marqué leur premier but dans la LNH et le Wild du Minnesota a défait les Islanders de New York 6-4.

Marcus Foligno, Jason Zucker et Jonas Brodin ont également fait vibrer les cordages pour le Wild. Devan Dubnyk a réalisé 29 arrêts pour signer un deuxième gain en six départs cette saison avec le Wild.

Anthony Beauvillier, Nick Leddy, Anders Lee et Mathew Barzal ont mené la charge du côté des Islanders, qui avaient remporté trois victoires consécutives avant de s'incliner. Thomas Greiss a repoussé 27 rondelles.

Staal a couronné une première période de trois buts en déjouant Greiss en désavantage numérique, à 7:26. Il s'est par la suite fait complice de Kunin, qui est devenu le premier joueur du Wild à marquer son premier but dans la LNH à court d'un homme, selon les données du Elias Sports Bureau.

Les Islanders ont amorcé la rencontre en affichant le pire taux en avantage numérique, soit 7,1 pour cent et ont alloué trois buts en désavantage numérique lors de leurs neuf premiers matchs. La formation new-yorkaise n'a inscrit aucun but en cinq occasions avec l'avantage d'un homme face au Wild, en plus d'avoir accordé deux buts en désavantage numérique.