SUNRISE, Fla. - Mitch Marner a fait bouger les cordages lors de la troisième ronde des tirs de barrage pour propulser les Maple Leafs de Toronto vers un gain de 3-2 aux dépens des Panthers de la Floride, mercredi soir.

La recrue Auston Matthews a marqué son 17e but de la campagne et il a ajouté une mention d'assistance. William Nylander a aussi touché la cible pour les Maple Leafs. Frederik Andersen a réalisé 45 arrêts et il a stoppé les trois tireurs des Panthers en fusillade.

Vincent Trocheck et Jonathan Marchessault ont tous les deux obtenu un but et une aide pour les locaux. Roberto Luongo a repoussé 38 rondelles dans la défaite.

Aleksander Barkov n'a pas terminé la rencontre. L'entraîneur-chef et directeur général des Panthers, Tom Rowe, a déclaré que le joueur de centre était blessé au bas du corps et qu'il était considéré comme un cas évalué au jour le jour. Son état sera réévalué jeudi, mais les Panthers ont déjà rappelé l'attaquant Michael Sgarbossa.

Les Maple Leafs ont remporté un quatrième match de suite à l'étranger et ils ont porté à 3-0 leur fiche cette saison contre les Panthers.

Les Panthers accueillent le Canadien de Montréal, jeudi soir.

Tour du chapeau pour Fabbri

Sommaire

Robby Fabbri a inscrit un tour du chapeau et les Blues de St Louis sont venus de l'arrière pour doubler les Flyers de Philadelphie 6-3.

Flyers 3 - Blues 6

David Perron et Scottie Upshall ont aussi touché la cible lors d'une troisième période de quatre buts des Blues, qui tiraient de l'arrière 3-2.

Kevin Shattenkirk a également fait bouger les cordages et Carter Hutton a effectué 17 arrêts devant le filet des Blues, qui ont porté à 12-1-4 leur fiche à domicile.

Wayne Simmonds, Nick Cousins et Brayden Schenn ont été les auteurs des buts des Flyers, qui ont perdu quatre de leurs cinq dernières parties. Steve Mason a stoppé 19 lancers.

Perron a fait dévier un tir de Colton Parayko pour créer l'égalité 3-3 en troisième période. Il a enregistré un but au cours de ses trois derniers matchs. Upshall a ensuite donné l'avance aux Blues, 80 secondes plus tard, en faisant dévier un lancer de Joel Edmundson. Il s'agissait d'un premier but pour lui à ses 18 dernières parties.

Miller se dresse devant les Kings

Sommaire

Ryan Miller a réalisé 36 arrêts, aidant les Canucks de Vancouver à vaincre les Kings de Los Angeles 2-1.

Kings 1 - Canucks 2

Miller a été intraitable pendant toute la rencontre avant d'être battu en fin de troisième période. Les Kings ont dominé les Canucks 37-20 au chapitre des tirs au but, incluant une nette domination de 31-8 lors des 40 dernières minutes de jeu.

De retour de la pause de Noël, les Canucks ont seulement signé une deuxième victoire à leurs cinq dernières parties. Les Kings se sont quant à eux inclinés pour une quatrième fois en cinq matchs.

Loui Eriksson et Henrik Sedin ont fait bouger les cordages pour les locaux, qui ont trouvé le fond du filet une fois en trois avantages numériques.

Tanner Pearson a privé Miller d'un blanchissage dans les dernières minutes du troisième vingt. Peter Budaj a encaissé la défaite et il a repoussé 18 rondelles.