NEW YORK - Le gardien des Blue Jackets de Columbus Sergei Bobrovsky, le centre des Penguins de Pittsburgh Evgeni Malkin et le gardien du Wild du Minnesota Devan Dubnyk ont été nommés les trois étoiles du mois de décembre dans la LNH.

Bobrovsky a conservé une fiche de 12-0-0 avec une moyenne de buts alloués de 1,75 et un pourcentage d'arrêts de ,939 pour mener les Blue Jackets (26-5-4) vers un dossier parfait de 14-0-0 en décembre ainsi qu'au sommet du classement général de la ligue.

En cours de route, les Jackets ont égalé la deuxième plus longue séquence de victoires de l'histoire de la LNH (15) et sont devenus la deuxième équipe seulement dans l'histoire de la ligue à remporter tous ses matchs au cours d'un mois de calendrier avec au moins 10 matchs à l'horaire.

Le gardien de 28 ans originaire de Novokuznetsk, en Russie, mène la LNH avec 24 victoires, soit cinq de plus que son plus proche poursuivant. Il occupe également le troisième rang pour la moyenne de buts alloués (1,95) et du pourcentage d'arrêts (,934) en 31 parties.

Pour sa part, Malkin a mené la ligue avec une récolte de sept buts et 14 passes en 15 parties afin de mener les Penguins (25-8-5)

à une fiche de 12-1-2 en décembre ainsi qu'au deuxième rang du classement général de la LNH. Il a amassé au moins un point dans 11 de ces 15 rencontres, et au moins deux points à huit reprises. L'attaquant de 30 ans originaire de Magnitogorsk, en Russie, est le meilleur pointeur de la LNH cette saison avec 16 buts et 27 passes en 38 matchs.

De son côté, Dubnyk a conservé un dossier de 10-1-1 avec une moyenne de buts alloués de 1,88, un pourcentage d'arrêts de ,934 et un blanchissage pour aider le Wild (23-9-4) à présenter un dossier en décembre de 12-1-1 _ qui comprend une séquence de 12 gains de suite, un record d'équipe. Le cerbère de 30 ans natif de Regina, en Saskatchewan, domine les gardiens du circuit Bettman avec cinq jeux blancs jusqu'ici cette saison, et il est également le meneur de la ligue avec une moyenne de buts alloués de 1,75 et un pourcentage d'arrêts de ,941.