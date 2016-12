GLENDALE, Ariz. - À son 1500e match en carrière dans la LNH, le capitaine des Coyotes de l'Arizona, Shane Doan, a inscrit son 400e but, mais son équipe a tout de même perdu 4-1 contre les Maple Leafs de Toronto, vendredi soir.

Doan a réduit l'écart à 2-1 Maple Leafs alors qu'il ne restait que 43 secondes à jouer à la deuxième période. Il a accepté une passe de Connor Murphy avant de tromper la vigilance de Frederik Andersen.

La recrue des Maple Leafs Auston Matthews a quant à lui obtenu une mention d'assistance à son premier match en Arizona en tant que joueur de la LNH.

Doan et Matthews, le premier choix au total lors du dernier repêchage de la LNH, ont amorcé l'affrontement des deux côtés du cercle de mise en jeu. Une première confrontation entre le mentor et l'élève. Matthews a grandi et il a joué au hockey à Scottsdale, qui se trouve à une trentaine de kilomètres de Glendale.

Leo Komarov a fait bouger les cordages à deux reprises alors que Connor Brown et William Nylander ont aussi trouvé le fond du filet pour les Maple Leafs, qui ont remporté trois de leurs quatre derniers matchs. Andersen a effectué 31 arrêts.

Lors du dernier duel entre les deux formations, le 15 décembre, Mike Smith avait réalisé 44 arrêts dans un gain de 3-2 des Coyotes. Cette fois, il a cédé quatre fois sur 32 lancers.