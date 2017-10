RALEIGH, N.C. - Steven Stamkos a amassé deux aides pour devenir le premier joueur à atteindre le plateau des 20 points cette saison et il a aidé le Lightning de Tampa Bay à vaincre les Hurricanes de la Caroline 5-1, mardi.

Tyler Johnson a récolté un but et une aide, tandis que Nikita Kucherov a inscrit son 11e but de la saison avec quatre secondes à écouler au cadran. Le défenseur recrue Mikhail Sergachev a également touché la cible, alors que Vladislav Namestnikov et Ryan Callahan ont marqué dans un filet désert en fin de rencontre.

Andrei Vasilevskiy a effectué 30 arrêts pour le Lightning, qui domine la LNH avec 17 points.

Jaccob Slavin a fourni la riposte des Hurricanes et Scott Darling a stoppé 24 rondelles.

Slavin a réduit l'écart à 2-1 avec 16:32 à faire, mais Vasilevskiy a fermé la porte par la suite. Il a notamment frustré Derek Ryan à bout portant.

Quatre de suite pour les Knights

Sommaire

Oscar Dansk a bloqué 29 tirs pour la deuxième fois de sa carrière en deux départs et les Golden Knights de Las Vegas ont battu les Blackhawks de Chicago 4-2.

Blackhawks 2 - Golden Knights 4

Il s'agit d'une quatrième victoire consécutive pour la nouvelle concession du circuit Bettman.

Dansk a effectué ses premiers pas dans la LNH samedi soir face aux Blues de St. Louis, remplaçant Malcolm Subban qui a subi une blessure au bas du corps. Le cerbère de 23 ans a accordé des buts à John Hayden et Patrick Kane, mais a été brillant dans la victoire des siens.

Les Golden Knights sont la 10e équipe d'expansion à récolter une séquence de quatre victoires. La formation de Las Vegas présente un dossier de 7-1-0 à leur saison inaugurale.

William Karlsson, Tomas Nosek, Pierre-Edouard Bellemare et Jonathan Marchessault, de retour dans la formation, ont fait vibrer les cordages du côté des locaux.

Corey Crawford a repoussé 29 des 33 rondelles dirigées vers lui.

Les Flyers perdent Nolan Patrick dans la défaite

Sommaire

Ducks 6 - Flyers 2

Ondrej Kase a enfilé deux buts et les Ducks d'Anaheim ont marqué trois buts en deuxième période pour vaincre les Flyers de Philadelphie 6-2.

En plus de s'être inclinés, les Flyers ont perdu les services de leur premier choix au repêchage Nolan Patrick en raison d'une blessure non dévoilée.

Patrick, le joueur de centre talentueux qui avait récolté trois points depuis de début de la saison, a été mis en échec tête première contre la baie-vitrée par l'attaquant des Ducks Chris Wagner, avant de tomber à genoux et d'être escorté hors de la patinoire. Il a pris immédiatement le chemin du vestiaire en deuxième période et n'est pas revenu au jeu.

Brandon Montour, Nick Ritchie et Rickard Rakell ont marqué trois buts consécutifs pour donner les devants 4-1 aux Ducks en deuxième période. Ryan Getzlaf a ajouté un but en troisième période pour compléter la marque, en plus de se faire complice sur le but de Rakell.

John Gibson a repoussé 31 des 33 rondelles dirigées vers lui pour les Ducks. Son vis-à-vis Brian Elliott a quant à lui repoussé 19 tirs.

Sean Couturier a été le seul buteur du côté des Flyers.

Les Flyers resteront à l'affût sur l'état de santé de Patrick et seront en mesure de donner de plus amples détails suite à une évaluation médicale.

Kessel marque en prolongation

Sommaire

Oilers 1 - Penguins 2 (prolongation)

Phil Kessel a déjoué Cam Talbot après 42 secondes de jeu de la période de prolongation pour permettre aux Penguins de Pittsburgh de vaincre les Oilers d'Edmonton 2-1.

Ian Cole a inscrit son premier but de la saison pour les Penguins et Matt Murray a repoussé 29 rondelles. Sidney Crosby a été tenu en échec lors de sa confrontation face à Connor McDavid, mais les Penguins ont usé de leur profondeur pour museler les Oilers.

McDavid a fait bouger les cordages pour la première fois en sept matchs avec un tir des poignets alors qu'il ne restait que 2:53 à la troisième période, forçant la tenue d'une période supplémentaire. Talbot a réalisé plusieurs arrêts-clés pour les Oilers, bloquant 42 tirs, mais n'a pas été en mesure de stopper Kessel en prolongation.

Un but suffit aux Sabres

Sommaire

Red Wings 0 - Sabres 1

Benoit Pouliot a marqué dans un deuxième match de suite, Robin Lehner a effectué 32 arrêts et les Sabres de Buffalo ont vaincu les Red Wings de Detroit 1-0.

Victor Antipin et Taylor Fedun ont récolté des aides sur le but de Pouliot et les Sabres ont infligé un cinquième revers d'affilée aux Red Wings.

Les Sabres ont offert une première victoire à domicile à leur entraîneur-chef Phil Housley. Ils ont aussi signé une deuxième victoire de suite pour une première fois cette saison.

Pouliot a touché la cible avec 10:15 à faire en deuxième période, quand il a profité d'un retour pour battre de vitesse le gardien Jimmy Howard en contournant le filet. Antipin a été crédité d'un premier point dans la LNH sur la séquence.

Avant le match de mardi, les Sabres n'avaient jamais battu Howard en temps réglementaire. Le vétéran gardien des Red Wings a stoppé 31 tirs, mais a chuté à 8-1-1 en carrière face aux Sabres.

Le Wild blanchi

Sommaire

Canucks 1 - Wild 0

Jake Virtanen a touché la cible à mi-chemin en troisième période, Anders Nilsson a repoussé 29 tirs et les Canucks de Vancouver ont battu le Wild du Minnesota 1-0.

Il s'agissait pour Virtanen d'un deuxième but cette saison et d'un deuxième en autant de matchs. Pour sa part, Nilsson a enregistré un deuxième jeu blanc en trois matchs cette saison, et un quatrième en carrière.

Devan Dubnyk a effectué 24 arrêts devant le filet du Wild, mais il a encaissé un troisième revers en cinq sorties.

Dans un duel défensif, Virtanen a profité d'une rare occasion pour inscrire le seul but du match. Il a récupéré une rondelle libre en zone neutre avant de s'avancer devant Dubnyk. Son tir initial a été stoppé par le défenseur Jared Spurgeon, mais Virtanen a rapidement décoché un deuxième tir qui a surpris Dubnyk.

Les Flames complètent la remontée en fusillade

Sommaire

Flames 3 - Predators 2 (tirs de barrage)

Matthew Tkachuk a inscrit le but gagnant en fusillade après avoir amorcé la remontée des siens en troisième période et les Flames de Calgary ont effacé un retard de deux buts avant de battre les Predators de Nashville 3-2.

Alors que les Predators menaient 2-0, Tkachuk a réduit l'écart avec 9:25 à faire en troisième période. Micheal Ferland a ensuite créé l'égalité 2:20 plus tard.

Sean Monahan a aussi marqué en fusillade pour les Flames, tandis que Mike Smith a repoussé 28 tirs lors des 65 minutes de jeu. Dougie Hamilton a récolté deux aides et les Flames ont mis fin à une série de deux défaites.

Filip Forsberg et Roman Josi avaient donné les devants aux Predators en première période. Pekka Rinne a stoppé 30 lancers avant la fusillade.

Forsberg a donné la réplique à Monahan lors des tirs de barrage, mais Tkachuk a tranché après que Smith eut frustré Viktor Arvidsson.

Nieto réussit son premier tour du chapeau

Sommaire

Stars 3 - Avalanche 5

Matt Nieto a réussi son premier tour du chapeau en carrière, Semyon Varlamov a bloqué 34 tirs et malgré les blessures l'Avalanche du Colorado a battu les Stars de Dallas 5-3.

L'Avalanche amorçait une séquence de trois matchs en cinq jours.

Gabriel Landeskog a récolté un but et une mention d'aide, et Mark Barberio a également contribué à la victoire des siens à son 200e match dans la LNH.

Jamie Benn a enfilé deux buts et Brett Ritchie a complété la marque du côté des Stars, qui ont mis un terme à leur séquence de quatre victoires. Ben Bishop a été remplacé en cours de route par Kari Lehtonen, tôt en deuxième période, après avoir accordé trois buts en 17 tirs.

Nieto a complété son tour du chapeau dans un filet désert, après que les Stars eurent menacé à mi-chemin en troisième période.