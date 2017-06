RDS.ca

Frank Seravalli de TSN ne serait pas surpris de voir les Golden Knights de Las Vegas sélectionner le défenseur Brandon Davidson du Canadien de Montréal lors du repêchage d’expansion.

Davidson a été acquis des Oilers lors de la dernière saison. En 10 matchs de saison régulière avec le Tricolore, il a amassé deux mentions d’aide.

Il reste un an à écouler au contrat de Davidson.

Neal ne resterait pas longtemps à Vegas

Bob McKenzie entrevoit que les Golden Knights vont se tourner vers l’attaquant des Predators de Nashville James Neal lors du repêchage d’expansion.

McKenzie mentionne au passage que rien n’indique que Vegas voudra conserver les services de ce dernier.

S’il n’y a pas d’entente entourant l’attaquant des Predators, ce dernier pourrait servir de monnaie d’échange à la date limite des transactions.

Neal a enregistré 41 points, dont 23 buts en 70 matchs la saison dernière.

Il reste une saison à écouler au contrat de l’attaquant qui lui rapportera 5 millions $.

De son côté, Darren Dreger s’attend à ce que les Maple Leafs perdent les services de l’attaquant Brendan Leipsic aux mains des Golden Knights.

Leipsic a été un choix de troisième ronde par les Predators en 2012.

Il a joué six matchs avec les Leafs lors de la campagne 2015-2016. Il a amassé un but et deux mentions d’aide.

En 49 rencontres l’an passé avec les Marlies de Toronto, il a inscrit 18 buts et a ajouté 33 mentions d’aide à sa récolte

Les Golden Knights auraient par ailleurs conclu jusqu’à 12 transactions en vue du repêchage d’expansion. Voici un tour d’horizon des ententes qui auraient été effectuées.

Ducks d’Anaheim : les Ducks auraient conclu une entente qui les a empêchés de demander au défenseur Kevin Bieksa de lever sa clause de non-échange. Clayton Stoner et Shea Theodore prendraient ainsi le chemin de Vegas afin de permettre aux Ducks de garder Josh Manson et Sami Vatanen.

Blackhawks de Chicago : il est déjà connu depuis un mois que les Blackhawks céderont Marcus Kruger et Trevor van Riemsdyk aux Knights. Au final, les Blackhawks perdent van Riemsdyk afin que les Knights absorbent le salaire de 3,08 millions $ US de Kruger.

Blue Jackets de Columbus : tout indique que les Blue Jackets donneront un choix de première ronde ainsi qu’un espoir aux Knights, ce qui leur permettrait de garder Josh Anderson, Joonas Korpisalo, Jack Johnson et David Savard. Les Knights choisiraient Matt Calvert, ou William Karlsson.

Panthers de la Floride : Jonathan Marchessault et Rielly Smith pourraient passer aux Knights, même si aucun détail n’a réellement filtré à ce sujet. Smith vient d’écouler la première année d’un contrat de cinq ans d’une valeur annuelle de cinq millions $ US. Marchessault représente une véritable aubaine avec son salaire 750 000 $.

Islanders de New York : les Islanders échangeront vraisemblablement leur choix de première ronde cette année et Mikhail Grabovski en retour d’un joueur prédéterminé de leur liste.

Grabovski n’a pas joué depuis un an en raison d’une commotion cérébrale, mais aiderait les Knights à atteindre le plancher salarial.

Penguins de Pittsburgh : les Penguins donneraient un choix au repêchage afin de s’assurer que les Knights réclament Marc-André Fleury. Ce dernier a d’ailleurs accepté de lever sa clause de non-mouvement et est sous contrat pour encore deux saisons.

Lightning de Tampa Bay : le Lightning aurait une entente afin qu’aucun de leurs jeunes défenseurs ne soit choisi. Cela signifie que les Knights sélectionneraient Jason Garrison. L’espoir russe Nikita Gusev pourrait également passer aux Knights.

Choix de 7e ronde du Lightning en 2012, Gusev a toujours évolué dans la KHL. Il a encore un an à écouler à son contrat avec le SKA Saint-Pétersbourg. Les Knights ont d’ailleurs déjà embauché Vadim Shipachyov et aimeraient bien faire de même avec Evgeny Dadonov. Les trois joueurs ont joué sur le même trio cette saison.