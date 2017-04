WASHINGTON - Matt Hunwick avait des sacs de glace sur les tibias en fin de soirée jeudi, question d'atténuer la douleur après avoir bloqué un puissant tir d'Alex Ovechkin à la première période.

« Vous espérez que ça se produise, a déclaré Hunwick à propos du tir qu'il a reçu directement sur sa jambière. Vous ne voulez pas qu'il se rende au filet. »

Ce tir bloqué est survenu peu après que les Maple Leafs eurent pris l'avance 2-0 lors du premier match. Mais les Capitals de Washington n'ont pas abandonné et ils ont triomphé 3-2 en prolongation.

Hunwick a eu son gros mot à dire dans le camp torontois pendant ce match.

Le vétéran de 31 ans a joué pendant plus de 26 minutes pendant ce premier match de la série au Verizon Center - le deuxième joueur le plus utilisé des Leafs - et il s'est bien tiré d'affaire même s'il n'est pas habitué à cette charge de travail.

Hunwick et Roman Polak, un autre vétéran, ont obtenu plus de temps de glace et contre une opposition plus relevée en lever de rideau de la série contre les Capitals, en raison de la possible commotion cérébrale qui a contraint la recrue Nikita Zaitsev à s'absenter.

Mike Babcock a fait confiance au duo pendant toute la saison, mais il le fait encore plus maintenant avec l'incertitude concernant Zaitsev conjuguée à l'inexpérience au sein de la formation des Leafs.

« Il y a des choses simples que nous pouvons faire pour donner le ton à l'équipe ou donner l'exemple, a expliqué Hunwick en parlant de lui-même et Polak, qui s'est rendu jusqu'en finale de la Coupe Stanley avec les Sharks de San Jose le printemps dernier. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais quand les gars le font à chaque présence, les jeunes sur le banc peuvent le voir et emboîtent le pas. »

Hunwick a été jumelé à Morgan Rielly lors du premier match et il s'est révélé le meilleur défenseur de l'équipe en terme de possession de la rondelle (53 pour cent). Polak a pris la place de Zaitsev aux côtés de Jake Gardiner et il s'est bien débrouillé contre le trio d'Ovechkin.

Les deux ont formé la troisième paire de défenseurs pendant la majeure partie de la saison et, bien que semblant dépassé au début, Babcock a vigoureusement défendu leur valeur. Il a souligné que les Blackhawks de Chicago faisaient systématiquement confiance à des défenseurs de plus de 30 ans pour leurs parcours éliminatoires annuels.

Pourquoi?

« Parce qu'ils savent où se positionner », a expliqué Babcock plus tôt cette saison.

Il y a une part de vérité, a reconnu Hunwick, et c'est particulièrement précieux en séries éliminatoires lorsque les enjeux sont plus grands.

« Quand vous êtes jeune, parfois vous vous retrouvez hors position parce que vous voulez exécuter des jeux ou vous voulez racheter une erreur, a-t-il expliqué. Parfois, il faut savoir en faire moins. Parfois vous l'apprenez plus tard dans votre carrière. »