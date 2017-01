RDS.ca

À quelques heures de voir son numéro 26 être hissé dans les hauteurs du Amalie Arena par le Lightning de Tampa Bay, le Québécois Martin St-Louis s'est dit fébrile.

Nerveux, il a confié à Hockey 360 qu'il avait répété son discours devant trois personnes, mais qu'il s'attendait à vivre d'autres émotions quand il devra livrer son allocution devant une salle comble, lui qui deviendra le premier joueur de cette concession à recevoir cet ultime honneur.

St-Louis est très heureux de sa carrière de 1 134 parties avec trois équipes, mais il est avant tout d'avoir pu faire les choses à sa façon.

« Je suis fier de ce que j'ai accompli dans la LNH, mais ce dont je suis le plus fier, c'est la façon avec laquelle je suis entré dans la ligue par la porte d'en arrière et d'en être sorti selon mes termes. À ma dernière saison, j'ai marqué 21 buts avant de prendre la décision de consacrer mon énergie à ma famille à l'âge de 40 ans. »

Ignoré et laissé pour compte par plusieurs équipes en début de carrière, St-Louis a combattu les préjugés et il n'a pas laissé ses détracteurs le décourager à atteindre son but en raison de sa petite taille.

« Quand tu as un rêve, tu dois tenter de l'atteindre et quand les choses deviennent plus difficiles, il ne faut pas abandonner trop vite. Il y a beaucoup d'obstacles, mais je suis un exemple. Ceux qui vont dire qu'on n'est pas capable de réussir, c'est souvent parce qu'eux ne sont pas capables. Ils ne veulent pas que tu le réalises. Il y en a qui envient les autres et qui tentent de décourager.»

L'athlète originaire de Laval a amassé 1 033 points, dont 391 buts avec les Flames de Calgary, le Lightning et les Rangers de New York avec lesquels il a conclu sa brillante carrière en 2014-15.