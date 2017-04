MONTRÉAL – En séries éliminatoires, il en faut souvent bien peu pour qu’un incident anodin prenne des proportions exagérées. Rick Nash n’avait toutefois pas l’intention d’être à l’origine de la première controverse de la confrontation entre les Rangers de New York au Canadien.

Dardé par Andrei Markov à la toute fin du premier match de la série mercredi soir au Centre Bell, l’attaquant des Rangers n’a démontré aucun intérêt à monter une histoire en épingle autour de cette altercation.

« Ça ne fait jamais du bien de recevoir un coup comme celui-là, tout le monde peut s’imaginer à quel point ça fait mal, mais ça fait partie du jeu », pardonnait Nash après l’entraînement des siens jeudi.

Le Canadien venait d’encaisser un but dans un filet désert qui portait la marque à 2-0 pour les visiteurs quand Nash, après un arrêt de jeu autour du filet de Henrik Lundqvist, est allé à la rencontre de Markov pour initier une bousculade. Shea Weber est aussitôt accouru à la défense de son coéquipier, mais le vétéran russe a quand même tenu à se faire justice lui-même. Il a dirigé la pointe de son bâton dans le bas du ventre de Nash au moment où l’arbitre Ian Walsh tentait de séparer les deux hommes.

« C’est les séries, il y a beaucoup d’émotion, a excusé Nash. C’est une bataille, une guerre. Ça joue dur et certaines choses peuvent se produire. »

Markov a écopé d’une pénalité de dix minutes pour mauvaises conduite pour son geste. Au moment de publier, rien ne laissait indiquer que le Département de la sécurité des joueurs de la Ligue nationale envisageait la possibilité de servir une sanction supplémentaire au défenseur du Canadien.

« C’est difficile à dire, a répondu Nash quand on lui a demandé s’il croyait que le geste avait été puni adéquatement. J’ignore si tous les arbitres ont vu le geste d’un bon angle, mais évidemment, il est sur vidéo et je crois que tout le monde a vu la reprise au moment où on se parle. Mais je n’ai pas d’opinion là-dessus, je laisse la Ligue prendre cette décision. »

L’entraîneur des Rangers, Alain Vigneault, a lui aussi préféré laisser les hautes instances du circuit faire leur boulot plutôt que de commenter l’affaire en long et en large.

« Honnêtement, j’étais en train de préparer mon équipe [quand c’est arrivé], a commenté Vigneault. Sans dire que je n’ai pas revu le geste... Je l’ai vu, mais ce sont des petits garçons qui jouent aux petits garçons sur la patinoire. »

Le deuxième match de la série aura lieu vendredi soir à Montréal. Les Rangers devraient présenter le même alignement que celui qui leur a permis de remporter le premier duel.

La formation des Rangers à l’entraînement :

Kreider-Stepan-Zuccarello

Vesey-Zibanejad-Nash

Miller-Hayes-Grabner

Glass-Lindberg-Fast

McDonagh-Girardi

Staal-Holden

Smith-Skjei

Lundqvist

Raanta