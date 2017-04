AP

CHICAGO - Will Butcher, de l'Université de Denver, a remporté le prix Hobey-Baker en tant que joueur par excellence dans le hockey universitaire américain.

Butcher est le premier défenseur à recevoir cet honneur depuis Matt Gilroy en 2009 et seulement le septième défenseur à être honoré depuis la création du prix en 1981.

Choix de cinquième tour de l'Avalanche du Colorado en 2013, Butcher a inscrit sept buts et 30 aides en 42 matchs. Butcher et les Pioneers affronteront l'Université Minnesota-Duluth en finale du Frozen Four, samedi.

Les attaquants Zach Aston-Reese, de l'Université Northeastern, et Mike Vecchione, de l'Université Union, étaient les autres finalistes.

Baker était une étoile au football et au hockey à l'Université Princeton avant de participer à la Première Guerre mondiale dans les forces de l'air. Il était âgé de 26 ans quand il est décédé lorsque son avion s'est écrasé en France.