MONTRÉAL – Avant la pause de Noël, les Devils du New Jersey se retrouvaient dans un creux de vague avec une seule victoire en neuf parties. Une telle séquence ne pardonne pas au sein de la division Métropolitaine qui dicte le ton cette saison.

Les Devils doivent encore dépasser plusieurs adversaires pour aspirer aux séries éliminatoires, mais ils ont tout de même repris du poil de la bête. En effet, les protégés de John Hynes viennent de l’emporter lors de trois de leurs quatre plus récentes sorties.

Au cumulatif de ces trois triomphes, les Devils n’ont alloué que trois buts. Il s’agit d’une nouvelle encourageante pour l’équipe qui se situe à l’avant-dernier rang de l’Association Est pour les buts concédés avec 115.

Malgré tout, les Devils accusent encore un retard de six points sur le dernier rang donnant accès aux éliminatoires.

« On est revenu à ,500 (16-16-7 pour 39 points en autant de parties), disons qu’on était loin de ce qu’on veut accomplir. Notre division est vraiment forte et on peut déjà dire que c’est presque réglé dans le top-3 (avec les Blue Jackets, les Penguins et les Rangers). Il faut aborder les choses un match à la fois et on vise un laissez-passer. Il faudra vraiment connaître une bonne séquence dans les trois prochaines semaines », a expliqué Pierre-Alexandre Parenteau qui s’encourage par le fait que le gardien Cory Schneider peut gagner des parties par lui-même.

Parenteau vise juste puisque les Devils devront notamment composer avec un voyage de quatre parties contre les trois équipes de l’ouest canadien et face au Wild du Minnesota. Les matchs sur les patinoires adverses représentent, sans aucun doute, le talon d’Achille de l’équipe en 2016-17. Leur dossier de 6-12-5 fait piètre figure comparativement à leur rendement de 10-4-2 à domicile.

« C’est le point majeur, il faut mieux jouer à l’étranger. On est bons à la maison, on joue du bon hockey, c’est difficile de nous battre, mais on n’est pas du tout la même équipe sur la route. Il faut absolument régler ça durant la deuxième moitié du calendrier », a reconnu l’ailier de 33 ans.

Parenteau entend être un élément important dans cette initiative. Il traverse une séquence productive avec 6 buts depuis 11 matchs pour un total de 11 buts et 6 aides en 37 rencontres.

« Ça va bien, l’entraîneur a confiance en moi. J’ai eu un ralentissement avant Noël et j’ai été rayé de la formation pour deux parties, mais l’équipe ne jouait pas bien non plus. Ça s’est amélioré depuis et j’ai réussi à marquer dernièrement. L’équipe joue mieux et je suis content de ce qui se passe présentement », a confié le père de deux jeunes enfants.

Parenteau s’est donc acclimaté à sa septième équipe dans la LNH alors qu’il croyait évoluer de nouveau avec les Islanders cette saison. Soumis au ballottage au début octobre, le droitier avait été réclamé par les Devils si bien que sa deuxième association avec les Islanders a été très brève.

En dépit de son expérience dans la LNH et de ses aptitudes offensives, Parenteau n’est pas vraiment capable d’expliquer ce qui a mené à cette baisse de régime.

« C’est difficile à dire, parfois ça arrive que tu ne joues pas toujours à la hauteur de ton talent et des attentes dans une saison de 82 matchs. Mais ça finit par revenir, il faut que tu sois confiant en tes moyens », a répondu celui qui a été repêché par les Mighty Ducks en 2001.