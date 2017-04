À la suite à une excitante saison dans la LNH, les séries se mettent en branle mercredi. Je vous ferai part de ma prédiction pour la série Canadien-Rangers dans une autre chronique, mais voici pour l'instant mes choix pour les autres séries.

Ottawa c. Boston

Grâce à l’arrivée de Guy Boucher, les Sens ont réussi à se qualifier pour les séries en plus de terminer deuxièmes dans la division Atlantique. Il est vrai que l’Atlantique était nettement inférieure à la division Metropolitaine, mais Ottawa a eu à gérer plusieurs absences durant la saison, à commencer par son gardien no 1 en Craig Anderson. Le gardien a eu une année des plus mouvementée en raison de la maladie son épouse. De plus, Stone, Smith, Ceci et Methot ont manqué des matchs importants. Selon Pierre Dorion, tous ces joueurs devraient être à leur poste lors du premier match de la série. Donc les Sens auront une formation presque complète pour la première fois depuis longtemps et ceci aidera grandement leur confiance. Karlsson joue probablement le meilleur hockey de sa carrière et il sera encore une fois le joueur clé du côté d’Ottawa. Pour les Bruins, après un début de saison laborieux qui a eu raison de Claude Julien, ils se sont avérés un des meilleurs clubs de l’Association Est lors des derniers mois de la saison. Plusieurs prédisaient même une reconstruction pour les B’s. À l’image de son équipe, Patrice Bergeron a connu un départ difficile pour redevenir le joueur dominant qu’il est depuis plusieurs saisons. Son compagnon de trio Brad Marchand a poursuivi sa brillante performance à la Coupe du Monde pour se hisser parmi les meilleurs joueurs du circuit Bettman en saison. Ces deux joueurs seront donc les pierres angulaires des Bruins. Malgré tout, je crois qu’Ottawa est mûr pour passer au moins une ronde.

Ottawa en 7

Washington c. Toronto

Les Maple Leafs ont accédé aux séries une ou deux saisons plus tôt que plusieurs le prédisaient, si bien que ces jeunes loups joueront sans pression. Ils n'étaient pas censés y être et en plus, ils affronteront la meilleure équipe de la LNH en saison régulière. Sans comparer les équipes, cette série me fait penser à notre série face aux Caps en 2010, lorsque plusieurs croyaient qu’ils allaient nous battre en quatre matchs. On se rappelle tous des prouesses de Jarolav Halak et nous sommes revenus d’un déficit de 1-3 pour remporter la série. La pression est entièrement sur les Caps dans cette série car ils nous ont si souvent habitués à des déceptions au cours des dernières saisons qu’ils ne voudront certainement pas manquer leur coup une fois de plus. Ovechkin, bien qu’il marque un peu moins de buts, est devenu un joueur beaucoup plus complet depuis l’arrivée de Barry Trotz. Tellement que je crois qu’il sera encore plus utile à son équipe. Les Caps bénéficient d’une belle profondeur, donc ce n’est pas à se demander si les Leafs peuvent la gagner, mais plutôt si les Caps peuvent la perdre. C’est une série qui me fait peur, mais je crois qu’en bout de ligne, l’inexpérience des Leafs leur fera mal.

Washington en 6

Pittsburgh c. Columbus

Les champions défendant de la dernière Coupe Stanley ont encore une fois connu une saison formidable, menés par un Sidney Crosby en pleine possession de ses moyens et en pleine confiance. Ils ont eu plusieurs blessures à des joueurs importants tout au long de la saison, mais ils se sont quand même maintenus parmi les meilleurs de la LNH. Il est évident que la perte de Kristopher Letang fera mal au Pens car il avait été tout simplement dominant en séries l’an passé. Ce n’est certainement pas Ron Hainsey qui réussira à remplacer Letang, mais les Penguins nous ont démontré l’an passé qu’ils étaient capables de l’emporter par « comité ». Plusieurs joueurs avaient contribué aux succès des Penguins lors de leur conquête (Rust, Sheary, Daley, Murray, Bonino) et ils seront en pleine confiance. Pour les Blue Jackets, John Tortorella semble finalement s’être adapté à la nouvelle réalité de la LNH et communique beaucoup avec ses jeunes joueurs. Les Jackets jouent de façon acharnée (à la Tortorella) et ils peuvent compter sur d’excellents jeunes joueurs qui semblent jouer en pleine confiance. Ils ont connu certains moments difficiles lors des dernières semaines, mais les séries sont un nouveau départ. Malgré leur excellente saison, les Pens en sortiront vainqueurs pour avoir la chance d’affronter les Caps en deuxième ronde.

Pittsburgh en 6

Chicago c. Nashville

Les premières séries de fin de saison pour P.K. Subban à Nashville seront fort probablement plus courtes cette saison qu’elles ne l’ont été en 2010 avec le CH. Les Preds ont quelque peu déçu cette année car on s’attendait à plus de cette équipe qui semblait prête à franchir la prochaine étape. Ils se sont qualifiés pour les séries, mais, malheureusement pour eux, ils feront face aux puissants Blackhawks, qui sont simplement des habitués des séries depuis plusieurs années. Les Toews, Kane, Hossa, Keith et Seabrook ont beaucoup trop de vécu pour se faire surprendre par Nashville.

Chicago en 6

Anaheim c. Calgary

Beau revirement de situation à Calgary cette saison, mais, tout comme Nashville, ils affronteront une équipe beaucoup plus expérimentée. Bien que les Ducks, à l’instar des Caps, nous aient régulièrement déçus depuis quelques saisons, je serais surpris qu’ils se fassent surprendre par les Flames. Cependant, la fougue des Flames pourrait surprendre les joueurs des Ducks, mais remporter quatre victoires serait très surprenant pour eux.

Anaheim en 5

Edmonton c. San Jose

Après tant d’années de misère, Edmonton semble finalement sur la bonne voie. Un peu comme les Leafs, les Oilers ont probablement connu une saison au-delà des attentes. Connor McDavid est tout simplement remarquable et lui aussi domine plus tôt que prévu. Malheureusement, ils doivent affronter une équipe de vétérans qui vient tout juste de perdre en grande finale. Les Pavelski, Thornton et Marleau restent toujours des joueurs importants et ils sont quand même secondés par les Burns et Vlasic en défense. Les défenseurs des Oilers me font un peu peur à l’aube des séries. Talbot fait un boulot remarquable devant la cage des Oilers, mais l’inexpérience des défenseurs pourrait s’avérer un problème. Reste à voir si la rapidité et le talent offensif des Oilers auront le dessus sur l’expérience des Sharks. J’espère que les Oilers gagneront, mais je dois admettre que pour cette année, je vais donner un léger avantage aux Sharks.

San Jose en 7

Minnesota vs St. Louis

Cette série est probablement la série qui suscite le moins l’intérêt des amateurs au Québec. Est-ce que Bruce Boudreau pourra finalement faire un bout de chemin en séries dans la LNH? On pourrait dire la même chose des Blues. Bien que revigorés par le changement d’entraineur, je ne crois pas que les Blues pourront en faire assez pour renverser le Wild lors de cette série. Les performances de Dubnyk feront la différence contre ses vis-à-vis Jake Allen et Carter Hutton, car je ne serais pas surpris de voir les deux gardiens lors de cette série.

Minnesota en 7

Bonnes séries à tous!