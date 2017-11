DALLAS - Dans l’ombre d’Alexander Radulov qui attirera toute l’attention des fans du Canadien, Greg Pateryn croisera lui aussi son ancienne équipe, ce soir, alors que le Canadien affrontera les Stars au American Airlines Center.

Le défenseur américain ne se plaint pas de l’ombre que lui portera Radulov. Au contraire. À Dallas, où il tente de s’établir à titre de défenseur régulier, Greg Pateryn mise justement sur cette discrétion pour confirmer la qualité de son travail.

« J’ai tiré des leçons de mes insuccès à Montréal. Quand tu es confiné à un rôle de réserviste et que tu ne joues que de temps en temps, tu tentes de trop en faire quand tu reçois le feu vert. C’est sans doute la nature humaine qui prend le dessus. Mais c’est un jeu dangereux. Tu ne peux pas récolter cinq passes sur un même but. Tu ne peux pas gagner un match seul. Je crois qu’à force de trop vouloir en faire lorsque j’obtenais l’occasion de jouer, j’ai fait baisser ma valeur. Aujourd’hui, je me concentre davantage sur les décisions que j’ai à prendre. Au lieu d’y aller avec le jeu simple dans 80 % des situations, je m’assure de toujours prendre les bonnes décisions. J’ai compris que pour un gars de mon style, il est préférable de ne pas se faire remarquer sur la patinoire que de se faire remarquer pour les mauvaises raisons. »

Méthot : quatre à six semaines

Parce que le vétéran Marc Méthot est blessé, Pateryn occupe un poste régulier au sein de la brigade défensive des Stars.

Après avoir raté les cinq derniers matchs en raison d’une blessure au genou, Méthot a subi une arthroscopie lundi matin. Il sera absent pour une période de quatre à six semaines.

Peteryn évolue donc à la droite du vétéran Dan Hamhuis. Esa Lindell et John Klingbern composent le premier duo d’arrières des Stars. Jamie Oleksiak et Stephen Johns complètent le groupe des six partants. Les Stars ont rappelé lundi Julius Honka qui sera pour le moment confiné à un rôle de réserviste.

En 11 matchs cette saison, Pateryn est toujours en quête d’un premier point. Il a obtenu 12 tirs au but, asséné 18 mises en échec, a bloqué 20 tirs et s’est rendu coupable de seulement 6 revirements. C’est 14 de moins que Jamie Benn contre qui il a été échangé l’an dernier. Onze de moins que Brandon Davidson et quatre de moins que Joe Morrow des défenseurs que Pateryn devancerait sans l’ombre d’un doute s’il était encore avec le Canadien.

« J’aime mieux ne pas penser à ça. J’ai tourné la page et je me concentre sur ce que j’ai à faire pour aider l’équipe à gagner et pour garder un boulot régulier. Les blessures m’ont permis d’obtenir des matchs et je tiens à en profiter », a lancé Pateryn qui, malgré son départ de Montréal, est au courant des ennuis de son ancien club.

Toujours un fan de Price

À cet effet, il est convaincu que ce tourbillon négatif qui entoure le club pousse les partisans à lapider Carey Price de critiques, voire à perdre confiance en lui.

« Montréal est un grand marché de hockey. L’attention est concentrée sur l’équipe avec les conséquences positives et négatives que cela apporte. J’ai eu la chance de jouer devant Carey Price et d’être son coéquipier. Je peux vous assurer que s’il excelle sur la patinoire il excelle encore davantage à l’extérieur avec ses coéquipiers. Il a connu un début de saison difficile avant d’être blessé. Mais je ne peux croire que des gens puissent penser qu’il a perdu ses moyens. Carey est toujours l’un des meilleurs gardiens au monde et il le prouvera quand il reviendra devant le filet. »

Hanzal et Lehtonen sur la touche

Outre Marc Méthot, Martin Hanzal et Kari Lehtonen manquaient à l’appel lundi à l’entraînement.

Venu confirmer la nature de la blessure qui afflige son défenseur Marc Méthot et la durée de son absence, le directeur général Jim Nill a ajouté que Hanzal était toujours ennuyé par les complications d’une blessure à une main. Limité à un but et trois points en 17 matchs cette saison, Hanzal n’affrontera pas le Canadien.

Quant à Kari Lehtonen, il a quitté le site d’entraînement des Stars lundi matin pour des raisons personnelles. Les collègues de Dallas indiquaient que son épouse était sur le point d’accoucher. Il est toutefois déjà acquis que Ben Bishop sera devant la cage des Stars pour affronter le Canadien mardi.