PITTSBURGH - Phil Kessel a célébré son 800e match dans la LNH en marquant deux buts, incluant celui qui a fait la différence à 3:15 de la prolongation, et les Penguins de Pittsburgh ont vaincu les Blue Jackets de Columbus 4-3, vendredi.

Nick Bonino a ajouté son huitième but de la saison pour les Penguins, tandis que Patric Hornqvist a aussi inscrit un cinquième but en cinq matchs.

Matt Murray a stoppé 28 tirs et les Penguins se sont approchés à deux points des Blue Jackets et du deuxième rang de la section Métropolitaine.

Cam Atkinson a couronné une remontée des Blue Jackets en troisième période en marquant son 25e but de la saison. Brandon Dubinsky et Alex Wennberg ont aussi touché la cible pour les Blue Jackets, qui ont une fiche de 7-7-1 après avoir été invaincus (14-0-0) en décembre. Sergei Bobrovsky a effectué 29 arrêts.

DeKeyser sauve les meubles

Sommaire

Danny DeKeyser a marqué avec 27,9 secondes à faire en temps réglementaire et les Red Wings de Detroit ont défait les Islanders de New York 5-4.

Le tir de DeKeyser à partir du cercle gauche des mises en jeu a dévié sur deux défenseurs des Islanders, Nick Leddy et Thomas Hickey, avant d'aboutir dans le but.

Islanders 4 - Red Wings 5

Les Red Wings menaient par un but avec 20 minutes à faire, mais Jason Chimera a créé l'égalité avec 2:26 à faire en troisième période. L'entraîneur des Red Wings, Jeff Blashill a contesté le but, croyant que Chimera était en position de hors-jeu lors de l'entrée de zone, mais les arbitres n'ont pas renversé leur décision.

Henrik Zetterberg avait donné les devants aux Red Wings tard en deuxième période, 23 secondes après que le capitaine des Islanders John Tavares eut créé l'égalité 3-3. Darren Helm et Anthony Mantha ont touché la cible dans un intervalle de 2:20 tôt en deuxième période et Luke Glendening a marqué l'autre but des Wings.

Josh Bailey et Andrew Ladd ont été les autres buteurs des Islanders.

Petr Mrazek a stoppé 32 tirs devant le filet des Red Wings. À l'autre bout de la patinoire, Thomas Greiss a effectué 19 arrêts.

Mince victoire des Panthers

Sommaire

Jonathan Huberdeau a inscrit son premier but de la saison et il a propulsé les Panthers de la Floride vers une victoire de 2-1, face aux Ducks d'Anaheim.

Ducks 1 - Panthers 2

Reilly Smith a aussi touché la cible pour les Panthers, tandis qu'Aleksander Barkov a amassé une aide à son retour après avoir raté 15 matchs en raison d'une blessure. James Reimer a réalisé 22 arrêts.

Le but de Huberdeau lors d'une séquence à 4-contre-4 avec 4:58 à faire en deuxième période brisait l'égalité de 1-1. Barkov a rejoint Huberdeau dans l'enclave à partir du coin de la patinoire et l'attaquant québécois a tiré haut dans l'objectif.

Hampus Lindholm a été l'unique buteur des Ducks, tandis que John Gibson a stoppé 35 lancers.

Huberdeau n'avait pas encore joué cette saison, lui qui avait d être opéré au tendon d'Achille. Il avait subi la blessure le 8 octobre, lors du dernier match préparatoire des siens, face aux Devils du New Jersey. Son dernier but remontait au 9 avril.

Les Flames l'emportent en prolongation

Sommaire

Mikael Backlund a marqué à 1:13 en prolongation et les Flames de Calgary ont vaincu les Devils du New Jersey 4-3.

Sean Monahan, Kris Versteeg et Matt Stajan ont réussi les autres buts des Flames, qui méritaient un troisième gain d'affilée.

Il s'agit du meilleur passage de l'équipe depuis une série de six victoires, du 30 novembre au 10 décembre.

T.J. Brodie a été complice de chaque but et Brian Elliott a fait 26 arrêts pour les Flames, qui vont rejouer dimanche après-midi, au Madison Square Garden.

Adam Henrique, Pavel Zacha et Kyle Palmieri ont inscrit les buts des Devils au deuxième engagement. Cory Schneider a été confronté à 38 tirs.