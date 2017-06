N'allez pas croire que les Golden Knights de Las Vegas vont repêcher les meilleurs joueurs disponibles.

Après avoir réalisé des entrevues à l’émission On Jase avec George McPhee et Kelly McCrimmon, respectivement directeur général et assistant au directeur général chez les Knights, j'ai compris que les joueurs qui ont le plus de valeur allaient être sélectionnés. La valeur ne veut pas nécessairement dire le meilleur marqueur ou le meilleur gardien. La valeur se calcule par plusieurs facteurs. La durée du contrat, la valeur du contrat, l'âge, le talent et la demande du joueur à travers la LNH. À moins de faire l'acquisition d'un bon jeune joueur dont la valeur serait supérieure à un premier choix... Exemple : Pontus Aberg

Chez les Sénateurs d'Ottawa, le joueur le plus talentueux est Bobby Ryan. Son onéreux contrat fait baisser sa valeur, sans oublier sa difficile saison. Est-ce que les jeunes arrières Fredrik Claesson ou Chris Wideman pourraient être sélectionnés avant un vétéran défenseur comme Marc Methot? Bien sûr que non! Les deux jeunes arrières ne deviendront pas des défenseurs de premier plan dans la LNH, alors que Marc Methot pourra procurer facilement un deuxième choix à la date limite des transactions. La meilleure valeur à Ottawa est Marc Methot.

Chez le Canadien, il y avait trois possibilités. Tomas Plekanec, Nathan Beaulieu ou Jordie Benn. Visiblement, avec la transaction de Beaulieu, le Canadien préférait Benn à Beaulieu et il n'a pas été capable d'avoir la certitude des Golden Knights qu'ils ne repêcheront pas Beaulieu. Une décision importante si le Canadien souhaite à tout prix se libérer du salaire de Plekanec.

Maintenant, plusieurs personnes parlent de Charles Hudon ou même de Jacob de La Rose en raison de leur salaire. Mettons quelque chose au clair. Vegas ne repêchera pas des jeunes joueurs qui seront étiquetés 3e ou 4e ligne à l’âge de 22 ans. Donc, on oublie De La Rose. Dans le cas d'Hudon il n’y a aucune garantie qu’il sera un joueur d’impact dans la LNH. Est-ce qu'Hudon peut donner un haut choix au repêchage s’il ne devient pas un joueur important? Je ne crois pas.

Alors il nous reste Plekanec. Il n’est peut-être pas le plus populaire chez les partisans, mais Plekanec a une meilleure feuille de route qu’Antoine Vermette ou que Martin Hanzal, deux joueurs qui ont produit des premiers choix en échange de leurs services. Il n’y a aucune raison qu’une équipe qui aspire aux grands honneurs ne paie pas un premier choix pour ses services.

Le contraire est aussi bon. Pourquoi payer un gros salaire à un James Neal quand on peut mettre la main sur Pontus Aberg des Predators de Nashville? Un jeune joueur rapide capable de mettre des chiffres au tableau pour beaucoup moins cher!

Les Panthers de la Floride ont laissé Jonathan Audy-Marchessault sans protection. Ils ont pu protéger quatre défenseurs et peut-être un cinquième en Jason Demers et son contrat de 4,5 millions en laissant le marqueur de 30 buts disponible. Le petit salaire de Marchessault jumelé à une production similaire à celle de cette année au côté de Vadim Shipachyov pourrait permettre aux Golden Knights de l’échanger à la date limite des transactions contre un excellent retour.

Voici quelques prédictions de transactions et mon équipe sans calculer les transactions qui seraient déjà conclues :

- Petr Mrazek sera échangé à une équipe comme les Flyers

de Philadelphie.

- Les Golden Knights auront entre trois et cinq choix de premier tour au repêchage.