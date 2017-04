L’état de la situation

Carey Price a connu une saison en trois temps. Poursuivant sur une lancée amorcée lors du tournoi de la Coupe du Monde, il a été remarquable en début de calendrier. Visiblement essoufflé par une charge augmentée par un entraînement hâtif lors de l’entre-saison et une participation au match des étoiles à Los Angeles, il a bénéficié plus que tout autre du congé forcé de février pour effacer un passage è vide notoire. Ainsi, il fut en mesure de terminer la saison en ayant retrouvé ses repères et son aplomb. Il n’a pu être présent lors de deux des trois dernières éliminations en séries des Canadiens, dont celle amplement documentée face aux Rangers en 2014. Fort à parier, même si le tout était hors de son contrôle, qu’il voudra changer la donne cette fois-ci. D’ailleurs, depuis cet incident avec Kreider, Carey Price a remporté six victoires en autant de décisions face aux Blueshirts, présentant au passage une efficacité de ,954.

Henrik Lundqvist, modèle de constance lors de la dernière décennie, n’a pas connu une saison à la hauteur de ses standards. Depuis le début du mois de mars, le vétéran n’a remporté que trois de ses neuf départs. Qui plus est, influencé par les formations incomplètes employées par Alain Vigneault en fin de calendrier régulier, il n’a gagné qu’un seul des six derniers matchs qu’il a amorcés. Historiquement impuissant au Centre Bell, il devra venir à bout de ses démons s’il veut avoir le dessus sur Carey Price.

Les forces

Price est nettement au-dessus de la moyenne des cerbères lors des tirs déviés. Il possède une technique irréprochable et des qualités athlétiques indéniables. Ses déplacements latéraux sont puissants et précis. Il fait partie de l’élite de la LNH pour manier la rondelle à l’extérieur de son demi-cercle et il excelle dans sa gestion de matchs.

Lundqvist a un positionnement exceptionnel. Il a un esprit compétitif très élevé et une lecture du jeu qui lui permet d’être un pas devant ce qui se développe devant lui. Il est rapide dans ses déplacements d’un poteau à l’autre et efficace lors des mêlées près et derrière le filet.

Les lacunes

Carey Price est rarement battu sur le tir initial, mais est parfois coupable de se commettre en position papillon un peu trop rapidement. Son taux d’efficacité chute drastiquement lors des deuxièmes occasions de marquer lorsque la rondelle traverse latéralement la ligne imaginaire du centre de la glace. Il peut aussi être coupable d’audace lors de ses sorties pour relancer l’attaque.

Henrik Lundqvist demeure souvent près de sa ligne des buts, même lors de tirs voilés. Il ne couvre ainsi pas beaucoup d’espace dans la circulation lourde créée par l’adversaire ou sa propre équipe. Il donne de longs retours sur les tirs bas d’angles restreints, car il ne fait pas toujours directement face au tireur dans de pareilles circonstances. Il ne sort pas beaucoup de son demi-cercle, car il éprouve de la difficulté à manier la rondelle efficacement.

Le verdict

Parce qu’il est reposé et en santé, avantage Price.