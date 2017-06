TRADUCTION D'UN TEXTE DE CRAIG BUTTON POUR TSN.CA

Si on compare mon repêchage simulé (mock draft) à celui du mois dernier, il n’y a pas de changements au sommet. Nico Hischier devrait être sélectionné au premier rang par les Devils du New Jersey devant Nolan Patrick, par les Flyers de Philadelphie.

Dans cette plus récente édition, nous assumons que les Golden Knights de Las Vegas détiendront le 15e choix au total (qu’ils auraient acquis des Islanders de New York) et la 24e sélection (qu’ils auraient obtenue des Blue Jackets de Columbus). Il pourrait y avoir des mises à jour à apporter dans les heures et jours à venir.

Avec trois choix au premier tour, les Golden Knights devraient sélectionner le joueur de centre des Spifires de Windsor et champion de la Coupe Memorial Gabriel Vilardi au sixième rang. C’est un gros joueur de centre avec des habiletés offensives difficiles à contrer. Au 15e échelon, Vegas devrait ajouter encore plus de profondeur au poste de joueur de centre en optant pour Nick Suzuki de l’Attack d’Owen Sound, un joueur de talent doté d’un grand sens du hockey et capable de contribuer dans toutes les situations de façon constante. Puis, au 24e rang, les Knights devraient repêcher l’ailier russe Klim Kostin. C’est un ailier puissant qui attaque bien le filet adverse.

Au cinquième rang, les Canucks de Vancouver devraient arrêter leur choix sur le joueur des Winterhawks de Portland Cody Glass, un centre dont le développement rappelle celui de Mark Scheifele au même stade de sa carrière. Les Jets de Winnipeg devraient pour leur part sélectionner le défenseur Juuso Valimaki avec le 13e choix au total.

Avec la 16e sélection du repêchage qui aura lieu à Chicago, les Flames de Calgary devraient opter pour Lias Anderson, un joueur de type « couteau suisse » capable d’évoluer aux trois positions en attaque. Avec le choix suivant, je prédis que les Maple Leafs de Toronto sélectionneront l’attaquant Kristian Vesalainen 17e. Puissant et habile patineur, il peut amener de l’attaque en créant de l’espace et des opportunités.

Dans le précédent exercice du genre, Kailer Yamamoto était repêché par le Canadien de Montréal au 25e rang. Il devrait plutôt être sélectionné 22e par les Oilers d’Edmonton. L’ailier des Chiefs de Spokane n’est pas très imposant, mais il est très habile et il contribue beaucoup offensivement tellement il est difficile à contrer.

Maintenant que Mikhail Sergachev a été échangé au Lightning de Tampa Bay en retour de Jonathan Drouin, le Canadien tentera de se renforcer à la ligne bleue. C’est pourquoi il devrait sélectionner Nicolas Hague des Steelheads de Mississauga au 25e rang. À 6 pi 6 po et 215 livres, il est gros et féroce, mais il manie bien la rondelle en plus d’être capable de contribuer offensivement grâce à son tir puissant.

Appelés à faire leur choix au 28e rang, les Sénateurs d’Ottawa devraient être le seul club à sélectionner un gardien au premier tour : Jake Oettinger. C’est le prototype du gardien moderne de la LNH : il a le gabarit, le calme et les habiletés requises.

Voici la liste des 31 premières sélections selon mon repêchage simulé :