RDS.ca

Pour plusieurs, aucune rivalité n’a été plus intense que celle opposant les Nordiques de Québec au Canadien de Montréal.

Certaines confrontations demeurent toujours bien ancrées dans l’imaginaire collectif des amateurs de hockey de la Belle Province, à commencer bien sûr par le match du Vendredi Saint.

Sans l’ombre d’un doute, cette rencontre éliminatoire du printemps de 1984, présentée au Forum de Montréal, constitue le point culminant de cette rivalité.

Ce soir, à compter de 20 h, RDS INFO revient sur les événements qui ont marqué ce duel du 20 avril 1984 avec « Chicane de famille : le match du Vendredi saint », un nouvel épisode de la série 25 ANS D’ÉMOTIONS.

Grâce à des témoignages inédits et une approche originale, le documentaire revient sur cet événement qui demeure gravé dans l’histoire sportive du Québec.

Liste des intervenants :

• CLAUDE BRIÈRE, analyste à « La Soirée du hockey » au match du Vendredi saint

• PHILIPPE CANTIN, auteur du livre « Le Colisée contre le Forum »

• DAVID DESJARDINS, chroniqueur

• HUGO GIROUX, comédien et partisan des Canadiens

• BOB HODGES, juge de ligne au match du Vendredi saint

• BRUCE HOOD, arbitre en chef au match du Vendredi saint

• ÉRIC HOZIEL, comédien et partisan des Canadiens

• DANIELLE RAINVILLE, ex-journaliste sportive et partisane des Nordiques

• PATRICE ROBITAILLE, comédien et partisan des Nordiques

• RICHARD SÉVIGNY, gardien de but substitut des Canadiens au match du Vendredi saint

• LOUIS SLEIGHER, attaquant des Nordiques au match du Vendredi saint