RDS.ca

Les Predators de Nashville ont dû faire un choix afin de garder intact leur top-4 à la défense et ils ont décidé de ne pas protéger l’attaquant James Neal.

Les Golden Knights de Las Vegas pourront sélectionner l’attaquant qui touchera 5 millions $ la saison prochaine lors du repêchage d’expansion le 21 juin prochain.

En plus de Roman Josi, Ryan Ellis, P.K. Subban et Matthias Ekholm à la défense, les Predators ont aussi protégé les attaquants Viktor Arvidsson, Filip Forsberg, Ryan Johansen et Calle Jarnkrok. Pekka Rinne a été le gardien protégé par les finalistes de la Coupe Stanley.

Neal a terminé la dernière campagne avec une récolte de 41 points, don 23 buts, en 70 rencontres.

Les Ducks d’Anaheim ont aussi été forcés de trancher et ils ont décidé de ne pas protéger les défenseurs Sami Vatanen et Josh Manson.

À moins d’une entente avec Vegas, l’un des deux joueurs pourra être sélectionné lors du repêchage d’expansion.

Les Kings de Los Angeles ont pour leur part profité de la situation pour tenter de se départir de gros contrats.

Les attaquants, Dustin Brown et Marian Gaborik n’ont pas été protégés par la formation californienne.

Le salaire de Brown est évalué à 5 875 000 $ par année jusqu’en 2022. De son côté, le salaire de Gaborik comptera pour 4 875 000 $ sur la masse salariale de l’équipe.

Brown a passé les 13 saisons de sa carrière au sein de l’équipe qui l’a repêché au premier rang de l’encan de 2003.

Gaborik a joué les quatre dernières campagnes dans l’uniforme des Kings. Il a amassé 21 points en 56 rencontres la saison dernière.

Le Wild du Minnesota a pour sa part décidé de ne pas protéger l’attaquant Eric Staal, bien que celui-ci ait connu une saison au-delà des attentes.

Staal a inscrit 28 buts et a ajouté 37 mentions d’aide en 82 rencontres la saison dernière.

Les défenseurs Matt Dumba et Marco Scandella n’ont également pas été protégés par le Wild.

Le Québécois David Perron pourrait être sélectionné par Vegas, alors que les Blues ne l’ont pas inscrit sur leur liste de protection.

À noter que les Stars de Dallas ont opté pour protéger Ben Bishop devant le filet.

C’est donc dire que les Golden Knights pourraient choisir entre les gardiens Kari Lehtonen et Antti Niemi.