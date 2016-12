SUNRISE, Fla. - Jaromir Jagr s'est emparé du deuxième rang des meilleurs pointeurs de l'histoire de la LNH en obtenant une mention d'assistance, mais les Panthers de la Floride ont tout de même perdu 3-1 contre les Bruins de Boston, jeudi soir.

Cet historique point est survenu alors qu'il restait 6:40 à jouer en troisième période. Le défenseur Michael Matheson a décoché un tir de la pointe et la rondelle a dévié sur Jagr avant d'atterrir sur la lame du bâton d'Aleksander Barkov, qui a réussi à faire bouger les cordages.

Grâce à ce 1888e point en carrière, Jagr a devancé Mark Messier au deuxième échelon.

«J'apprécie tout ce que j'ai vécu au cours de ma carrière et je veux remercier les partisans», a affirmé le Tchèque.

La rencontre a été stoppée pour laisser place à une brève cérémonie au cours de laquelle Jagr s'est vu offrir un bâton doré. Il a salué la foule, il a été applaudi par les joueurs des deux équipes et le match, son 1663e en carrière dans la LNH, s'est ensuite poursuivi.

Seul Wayne Gretzky a amassé plus de points que Jagr, lui qui a terminé sa carrière avec 2857 points.

Dans une courte vidéo, Gretzky a d'ailleurs tenu à féliciter Jagr.

«Tu as joué au hockey de la bonne façon pendant toute ta carrière», a exprimé La Merveille.

Frank Vatrano, Patrice Bergeron et David Backes ont gâché la fête en touchant la cible pour les Bruins. Tuukka Rask a bloqué 29 rondelles dans la victoire.

James Reimer a cédé deux fois sur 32 lancers devant le filet des Panthers.

Un but pour Bournival, deux pour Drouin

Alex Killorn a donné les devants à son équipe en début de troisième période et le Lightning de Tampa Bay a effacé un retard de deux buts pour battre les Blues de St. Louis 5-2.

Killorn a placé le Lightning en avant 3-2, à 5:25 du troisième vingt, lorsqu'il a décoché un bon tir du haut de l'enclave. Jonathan Drouin a ajouté deux buts en fin de match, dont un dans un filet désert.

Les hommes de Jon Cooper ont également obtenu des buts de la part de Brian Boyle et Michaël Bournival. Andrei Vasilevskiy a réalisé 21 arrêts tandis que Victor Hedman a préparé deux réussites des siens.

Le Lightning se retrouve sans les services de leur gardien numéro un, Ben Bishop, qui pourrait rater un mois d'activités en raison d'une blessure au bas du corps.

David Perron et Wade Megan ont répliqué pour les Blues.



Les Hurricanes battent les Sabres pour une deuxième fois en six jours

Jeff Skinner et Justin Faulk ont enfilé l'aiguille et les Hurricanes de la Caroline ont vaincu les Sabres de Buffalo 3-1, jeudi soir.

Cam Ward a réalisé 22 arrêts et Sebastian Aho a ajouté un but dans un filet désert pour les Hurricanes, qui ont battu les Sabres pour une deuxième fois en six jours. Les Hurricanes ont obtenu au moins un point au cours de leurs quatre derniers matchs.

Brian Gionta a marqué tandis que Robin Lehner a stoppé 31 lancers pour les Sabres, qui ont perdu une troisième partie consécutive.

Les Hurricanes ont eu un repos supplémentaire après leur victoire de 2-1 contre les Sabres, samedi. L'équipe devait affronter les Red Wings de Detroit, lundi, mais le duel a été remis en raison d'un problème technique.

Les Hurricanes en ont profité pour se donner une priorité de deux buts en première période.

Un premier blanc pour Schneider

Cory Schneider a réalisé 16 arrêts pour signer un premier blanchissage cette saison et les Devils du New Jersey ont défait les Flyers de Philadelphie 4-0, pour mettre fin à une série de sept revers.

Pierre-Alexandre Parenteau, Miles Wood, Adam Henrique et Kyle Palmieri ont été les auteurs des buts des Devils, qui n'avaient pas gagné depuis le 6 décembre.

Il s'agissait du 22e blanchissage en carrière de Schneider et son premier en 45 matchs. Il n'avait pas blanchi un adversaire depuis le 16 janvier, alors que les Devils avaient gagné 2-0 contre les Coyotes de l'Arizona.

Avant la rencontre, les deux formations empruntaient des trajectoires complètement différentes. Les Devils avaient perdu 12 de leurs 15 dernières parties tandis que les Flyers avaient remporté 11 de leurs 13 derniers matchs.

Du grand Peter Budaj

Peter Budaj a effectué 28 arrêts devant le filet des Kings de Los Angeles pour signer un jeu blanc de 4-0 aux dépens des Predators de Nashville.

Nick Shore, Nic Dowd, Jeff Carter et Devin Setoguchi ont marqué pour les Kings. Disputant le sixième match de leur série de neuf sur les patinoires adverses - leur plus long séjour à l'étranger de la saison -, les Kings ont porté leur fiche à 3-2-1.

Budaj a réussi 12 arrêts en première, neuf en deuxième et sept en troisième, en route vers son quatrième jeu blanc de la campagne et son 15e en carrière.

Son vis-à-vis, Pekka Rinne, a stoppé 21 lancers.

C'est le but de Shore, son deuxième de la campagne, inscrit à 6:33 de la première, qui s'est avéré le but gagnant.

Jordan Nolan a transporté la rondelle jusque dans le bas de l'enclave avant de refiler le disque à Shore dans le cercle droit. Shore a tenté de redonner la rondelle à Jordan, mais elle a dévié sur le bâton de Mike Ribeiro et derrière Rinne. Jordan n'a cependant pas reçu de mention d'assistance sur le jeu.

