LAS VEGAS - James Neal a récolté un septième but cette saison et les Golden Knights de Las Vegas ont gagné un cinquième match de suite, vendredi, écrasant l'Avalanche du Colorado au compte de 7-0.

Neal, Jonathan Marchessault, David Perron et Cody Eakin ont tous fourni un but et une passe.

Oscar Lindberg, Erik Haula et William Carrier ont aussi fait mouche.

Oscar Dansk a bloqué 32 tirs pour les Knights, qui ont un dossier de 8-1. Dansk en était à son deuxième départ en carrière.

Las Vegas va tenter de garder ce bel élan lundi soir, à Brooklyn.

Semyon Varlamov a fait 14 arrêts pour l'Avalanche, qui a laissé filer trois avantages numériques. Le club a été battu quatre fois depuis cinq matchs.

Perron a parti le bal en échappée avec une belle manoeuvre du revers, à 8:50 au deuxième vingt. Il a intercepté une passe de Nail Yakupov à la ligne bleue des Knights et a filé seul, marquant ensuite son troisième but de la saison. Varlamov a essayé de harponner le disque, mais une fraction de seconde trop tard.

Les Jackets s'en tirent en prolongation

Josh Anderson a touché la cible à 2:38 de la prolongation et les Blue Jackets de Columbus sont venus de l'arrière pour battre les Jets de Winnipeg 2-1.

Anderson a déjoué le gardien Steve Mason grâce à un tir de l'enclave pour inscrire un troisième but cette saison. Cam Atkinson avait créé l'égalité à mi-chemin en troisième période, pour les Blue Jackets.

Le but victorieux d'Anderson est survenu peu de temps après que le gardien des Blue Jackets Sergei Bobrovsky eut bloqué un tir de Blake Wheeler. Bobrovsky a réalisé 29 arrêts.

Mason, qui a joué à Columbus lors des cinq premières saisons de sa carrière, a stoppé 35 rondelles pour les Jets, qui ont perdu un deuxième match de suite en prolongation. Ils s'étaient inclinés 2-1 contre les Penguins de Pittsburgh, jeudi.

En vertu de leur fiche de 7-3-0, les Blue Jackets ont complété le meilleur début de leur histoire après 10 parties. Le meilleur début de saison avait eu lieu en 2007-2008, alors qu'ils avaient revendiqué un dossier de 6-3-1.

Schenn marque le but vainqueur

Dmitri Jaskin a inscrit un premier but cette saison, Brayden Schenn a ajouté le but vainqueur et les Blues de St Louis ont vaincu les Hurricanes de la Caroline 2-1.

Il s'agissait de la deuxième victoire de suite des Blues. Ils retourneront à domicile samedi, contre les Blue Jackets de Columbus, où ils sont invaincus en trois parties.

Jeff Skinner a été l'auteur de l'unique but des Hurricanes.

Le gardien des Blues Carter Hutton a stoppé 25 tirs et il n'a toujours pas connu la défaite en trois décisions cette saison.

Cam Ward a obtenu le départ pour les Hurricanes et il a effectué 32 arrêts.

L'attaquant des Hurricanes Teuvo Teravainen a subi une blessure au haut du corps en deuxième période et il n'est pas revenu au jeu.

Les Hawks peinent à gagner

Pekka Rinne a effectué 43 arrêts et les Predators de Nashville se sont sauvés avec une victoire de 2-1 aux dépens des Blackhawks de Chicago.

Calle Jarnkrok et Craig Smith ont enfilé l'aiguille pour les Predators, qui venaient de subir deux revers consécutifs. Leur unité de désavantage numérique a blanchi l'attaque massive des Blackhawks lors de ses six tentatives.

Corey Crawford a bloqué 28 lancers pour les Blackhawks, qui ont perdu quatre de leurs cinq dernières parties. L'entraîneur-chef Joel Quenneville a apporté des changements à sa formation afin de créer plus d'attaque, mais malgré les nombreuses occasions de marquer, Rinne a été dominant.

Artem Anisimov a trouvé le fond du filet pour les Blackhawks. John Hayden aurait pu créer l'égalité alors qu'il ne restait que 4:15 à jouer en troisième période, mais Rinne a fermé la porte en réalisant un bel arrêt.