AP

TORONTO - Brian Elliott a stoppé 28 rondelles et les Flyers de Philadelphie ont doublé les Maple Leafs de Toronto 4-2, samedi, au Air Canada Centre.

Valtteri Filppula, Brandon Manning, Jakub Voracek et Claude Giroux ont enfilé l'aiguille pour les Flyers, qui ont évité d'encaisser un troisième revers de suite.

Nazem Kadri a été l'auteur des deux buts des Maple Leafs, qui ont perdu deux parties de suite pour une première fois cette saison. Kadri a marqué plus d'un but dans un même match pour une 14e fois en carrière.

Frederik Andersen a amorcé la rencontre avec une fiche de 6-0-0 et un pourcentage d'arrêts de ,923 en six départs en carrière contre les Flyers. Il a effectué 26 arrêts dans la défaite.

Le défenseur des Flyers Shayne Gostisbehere n'a pas joué en troisième période en raison d'une blessure au haut du corps. Il a encaissé une solide mise en échec de Leo Komarov en deuxième.

Toffoli sème la follie chez les Kings

Sommaire

Tyler Toffoli a joué les héros en prolongation et les Kings de Los Angeles ont vaincu les Bruins de Boston 2-1.

Toffoli s'est emparé de la rondelle à la suite d'une mise en jeu dans les derniers instants de la période supplémentaire et il a inscrit son deuxième filet de la rencontre.

Jonathan Quick a effectué 29 arrêts pour les Kings, qui connaissent le meilleur début de saison de leur histoire en vertu d'un dossier de 9-1-1.

Brad Marchand a fourni le seul but des Bruins. Tuukka Rask, qui disputait un premier match après avoir raté les trois derniers en raison d'une commotion cérébrale, a bloqué 28 tirs.

Avec 0,9 seconde à jouer, Anze Kopitar a gagné une mise en jeu et le disque s'est dirigé vers Toffoli, qui a dégainé rapidement pour tromper la vigilance de Rask.

Couture enfile l'aiguille en fin de troisième

Sommaire

Logan Couture a marqué avec 3:52 à écouler à la troisième période samedi et les Sharks de San Jose sont venus à bout des Sabres de Buffalo 3-2, samedi après-midi.

Joonas Donskoi et Chris Tierney ont aussi fait vibrer les cordages pour les Sharks, qui ont bénéficié de la performance de 30 arrêts du gardien Aaron Dell. Les Sharks ont présenté une fiche de 3-2-0 au cours de ce voyage de cinq matchs, et ils ont signé leur première victoire en temps réglementaire à Buffalo depuis le 2 décembre 2005.

Ryan O'Reilly et Jason Pominville ont riposté pour les Sabres, et Robin Lehner a repoussé un total de 28 lancers. Les Sabres ont encaissé une deuxième défaite d'affilée, et ils ont maintenant un dossier de 1-3-1 à domicile.

Couture a marqué le but victorieux en décochant un tir des poignets vif du cercle gauche des mises en jeu qui s'est faufilé au-dessus de l'épaule de Lehner.

L'attaque à cinq des Ducks débloque

Sommaire

Rickard Rakell et Brandon Montour ont tous les deux profité de l'avantage d'un homme pour propulser les Ducks d'Anaheim vers un gain de 4-1 face au Lightning de Tampa Bay.

John Gibson a repoussé 31 rondelles dans la victoire.

Les Ducks possédaient le deuxième pire taux de réussite en avantage numérique dans LNH, récoltant deux buts en 31 occasions lors de leurs neuf premières rencontres. La troupe de Randy Carlyle a cependant enfilé deux buts en deux occasions avec l'avantage d'un homme, tandis que le Lightning, qui possède la deuxième meilleure unité en avantage numérique n'a pas été en mesure de profiter de leurs quatre chances.

Rakell a marqué son deuxième but à mi-chemin en troisième période et Hampus Lindholm a également sonné la charge pour les Ducks, qui ont été battus 8-3 par les Panthers de la Floride, jeudi soir. Ryan Getzlaf a récolté trois mentions d'aide.

Chris Kunitz a été le seul buteur du côté du Lightning, qui n'a perdu que pour la deuxième fois en temps réglementaire (9-2-1). Peter Budaj a bloqué 17 tirs lors de son deuxième match de la saison.

Steven Stamkos et Nikita Kucherov ont égalé le record de Martin St. Louis, en récoltant des points lors d'un onzième match consécutif.

Six de suite des Red Wings

Sommaire

Gustav Nyquist a nivelé la marque en deuxième période et a tranché en tirs de barrage, permettant aux Red Wings de Detroit de l'emporter 3-2 face aux Panthers de la Floride.

Il s'agit d'une sixième victoire consécutive pour les Red Wings.

Andreas Athanasiou a également fait bouger les cordages et Jimmy Howard a repoussé 44 tirs pour les Red Wings. Howard n'a pas flanché une seule fois en fusillade.

Jonathan Huberdeau et Evgenii Dadonov ont répliqué du côté des Panthers. James Reimer a effectué 36 arrêts.

Nyquist a battu Reimer au troisième tour des tirs de barrage.

Les Panthers ont pris les devants 2-1 en deuxième période grâce au but de Dadonov en avantage numérique.

La troupe de Bob Boughner croyait avoir marqué de nouveau quelques instants plus tard lorsque Huberdeau a fait bondir la rondelle sur le patin d'un adversaire, derrière Howard. Le but a cependant été refusé puisque Aleksander Barkov obstruait la vue du gardien des Red Wings.

Athanasiou a donné les devants 1-0 aux Red Wings au premier engagement, avec l'avantage d'un homme.

Huberdeau a créé l'égalité à 4:19 de la deuxième période, redirigeant un tir derrière la ligne des buts.

Les Coyotes continuent de sécher

Sommaire

Jesper Bratt a rompu l'impasse en troisième période et les Devils du New Jersey ont eu le dessus sur les Coyotes de l'Arizona au compte de 4-3.

Bratt a enfilé l'aiguille lors d'un avantage numérique alors qu'il restait 4:13 à jouer pour aider son équipe à battre les Coyotes, qui constituent la deuxième équipe de l'histoire de la LNH

à avoir perdu ses 11 premières parties d'une saison.

Taylor Hall a inscrit deux buts et Bratt a ajouté une aide pour les Devils, qui ont gagné cinq de leurs six derniers matchs. Brian Gibbons a ajouté un but en désavantage numérique, lors d'un tir de pénalité.

Cory Schneider a bloqué 33 lancers après avoir raté deux parties en raison d'une blessure au bas du corps et de la naissance de sa fille.

Les Coyotes ont glissé à 0-10-1 et ils ont joint les Rangers de New York de 1943-44, qui avaient quant à eux amorcé leur campagne avec une fiche de 0-11.

Christian Fischer, Brendan Perlini et Clayton Keller ont trouvé le fond du filet pour les Coyotes. Louis Domingue a stoppé 21 rondelles.