Les Blues de St Louis ont marqué cinq buts sans riposte pour battre les Maple Leafs de Toronto 5-1 et offrir une victoire à Mike Yeo à son premier match en tant qu'entraîneur-chef de l'équipe, jeudi.

Yeo a pris la barre de l'équipe mercredi à la suite du congédiement de Ken Hitchcock.

Paul Stastny a amassé deux buts et une passe et Colton Parayko a récolté un but et deux aides, pour les Blues, qui mettent fin à une séquence de deux revers. Alexander Steen a obtenu un but et une passe et Alex Pietrangelo a ajouté deux mentions d'aide.

Jake Allen a repoussé 26 lancers pour enregistrer sa 18e victoire de la saison.

Mitch Marner a été le seul marqueur des Leafs, qui encaissent un troisième revers de suite et montrent une fiche de 1-3 lors de leur voyage de six matchs à l'étranger.

Rinne blanchit les Oilers

Pekka Rinne a réalisé 31 arrêts pour le 42e blanchissage de sa carrière, et il a guidé les Predators de Nashville vers une victoire de 2-0 contre les Oilers d'Edmonton.

Rinne a récolté un deuxième blanchissage cette saison et mérité une huitième victoire d'affilée contre les Oilers - dont trois par jeu blanc.

Tôt en deuxième période, Rinne a empêché les Oilers d'ouvrir la marque en réalisant trois arrêts successifs contre Oscar Klefbom, dont les deux derniers à la suite de tirs à bout portant.

Rinne s'est également distingué dès la 29e seconde de jeu de la troisième période en bloquant un tir de Ryan Nugent-Hopkins lors d'une échappée.

Viktor Arvidsson et Ryan Johansen ont marqué les buts des vainqueurs, en plus d'obtenir une mention d'aide chacun.

Arvidsson a inscrit le premier but du match à 1:26 de la période médiane. Il a transporté la rondelle et a décoché un tir du cercle droit de mise en jeu qui a battu Cam Talbot du côté rapproché, au-dessus de sa mitaine.

Johansen a doublé l'avance pendant la dernière minute de jeu du deuxième vingt après un beau jeu de Filip Forsberg.

Les Predators ont signé une deuxième victoire en trois sorties.

Dans la défaite, une deuxième consécutive pour les hommes de Todd McLellan, Cam Talbot a repoussé 25 rondelles.

Kreider tranche en prolongation

Chris Kreider a trouvé le fond du filet à 3:56 de la prolongation et les Rangers de New York ont vaincu les Sabres de Buffalo 2-1 pour mettre un terme à leur série de deux revers.

Mats Zuccarello a marqué en temps réglementaire et Henrik Lundqvist a bloqué 36 lancers, dont deux en prolongation, pour les Rangers. J.T Miller s'est fait complice des deux buts des Rangers, qui ont signé une 18e victoire à l'étranger cette saison, un sommet dans la LNH.

Kreider a accepté une passe de Miller et il a décoché un tir des poignets du cercle droit pour inscrire son 20e but de la campagne.

Cody Franson a fait bouger les cordages pour les Sabres, qui se sont inclinés pour une troisième partie de suite. Robin Lehner a réalisé 42 arrêts.

Chicago tient le coup et gagne enfin

Patrick Kane a obtenu un but et une mention d'aide, Duncan Keith s'est fait complice de deux buts et les Blackhawks de Chicago ont défait les Coyotes de l'Arizona 4-3 pour mettre fin à une série de trois revers.

Les Blackhawks ont mené deux fois par trois buts, mais ils ont eu chaud parce que les Coyotes ont inscrit trois buts en deuxième période, rendant les choses intéressantes. Ryan Hartman, Marian Hossa et Artemi Panarin ont aussi fait bouger les cordages pour les visiteurs.

Christian Dvorak et Brendan Perlini ont terminé l'affrontement avec un but et une mention d'assistance tandis qu'Oliver Ekman-Larsson a ajouté un filet pour les Coyotes.

Corey Crawford a repoussé 24 rondelles devant la cage des Blackhawks. Son vis-à-vis, Mike Smith, a quant à lui stoppé 22 des 24 lancers dirigés vers lui.

Deux buts pour Scheifele

Mark Scheifele a inscrit deux buts, propulsant les Jets de Winnipeg vers une victoire de 4-3 contre les Stars de Dallas.

Les Stars menaient 2-1 quand Scheifele a créé l'égalité alors qu'il ne restait que 53 secondes à jouer en première période. Il a donné les devants 3-2 aux Jets en deuxième période, lors d'un avantage numérique de deux joueurs.

Scheifele a marqué cinq buts en quatre affrontements contre les Stars cette saison. Il a obtenu un point dans un septième match de suite contre eux et il montre une fiche de sept buts et autant d'aides lors de cette séquence.

Bryan Little et Nikolaj Ehlers ont aussi touché la cible pour les Jets. Ondrej Pavelec a réalisé 39 arrêts.

John Klingberg, Jamie Benn et Patrick Eaves ont répliqué pour les Stars. Kari Lehtonen a bloqué 25 tirs dans la défaite.

