AP

BOSTON - Kevin Shattenkirk a inscrit le but gagnant 56 secondes après que les Bruins de Boston eurent créé l'égalité en deuxième période et il a aidé les Capitals de Washington à l'emporter 3-1 dans une confrontation possible au premier tour des séries éliminatoires.

Philipp Grubauer a effectué 21 arrêts devant le filet des Capitals, qui ont gagné 10 de leurs 11 derniers matchs. Marcus Johansson et Justin Williams ont aussi touché la cible.

Du côté des Bruins, Anton Khudobin a accordé trois buts sur 24 lancers avant d'être remplacé par Tuukka Rask pour le dernier tiers. L'équipe a indiqué que Khudobin se sentait malade. Rask a été parfait contre huit tirs.

Colin Miller a été l'unique buteur des Bruins, qui affronteront les Capitals au premier tour si les Maple Leafs de Toronto sont en mesure de les devancer au troisième rang de la section Atlantique d'ici la fin du week-end.

Une autre défaite des Blue Jackets

Sommaire

Deux buts à 1:32 d'intervalle au premier vingt ont mené les Flyers de Philadelphie vers un gain de 4-2 face aux Blue Jackets de Columbus, samedi.

Blue Jackets 2 - Flyers 4

Cette charge initiale est venue de Pierre-Édouard Bellemare et Michael del Zotto, à 12:52 et 14:24.

Seth Jones a réduit l'écart en début de deuxième tiers, en avantage numérique, mais Jakub Voracek a ramené l'écart l'écart à deux buts à 6:42, dans la même période. Il s'agit d'une quatrième saison de 20 buts ou plus pour le Tchèque de 27 ans.

Les Flyers ont remporté cinq de leurs sept derniers matchs alors que les Jackets encaissent un sixième revers consécutif.

Ivan Provorov a aussi marqué pour les vainqueurs, tandis que Steve Mason a fait 20 arrêts.

L'autre filet des visiteurs a été l'oeuvre de Boone Jenner. Sergei Bobrovsky a bloqué 20 tirs pour les Jackets, qui vont affronter Pittsburgh au premier tour des séries.

Doughty coule les Hawks

Sommaire

Drew Doughty a joué les héros après 27 secondes de jeu en prolongation et les Kings de Los Angeles ont vaincu les Blackhawks de Chicago 3-2.

Dustin Brown a créé l'égalité 2-2 alors qu'il ne restait que 55 secondes à jouer à la troisième période. Tyler Toffoli a ajouté un but pour les Kings et Jonathan Quick a réalisé 25 arrêts.

Doughty a devancé Patrick Kane et il a accepté une passe du revers de Jeff Carter avant de tromper la vigilance de Corey Crawford. Carter et Kopitar ont tous deux terminé la rencontre avec trois aides.

Artemi Panarin et Jonathan Toews ont fait bouger les cordages pour les Blackhawks, qui amorceront les séries éliminatoires sur une séquence de quatre revers. Crawford a repoussé 23 rondelles.