La nouvelle du retrait de la LNH des prochain Jeux olympiques a suscité plusieurs réactions cette semaine. Comme grand partisan de hockey et fervent des Olympiques, vous avez probablement eu la même réaction que moi, c’est-à-dire une déception.

Cependant, pour avoir côtoyé Gary Bettman pendant près de six mois lors du dernier lock-out, je peux vous affirmer qu’il n’y a rien que Bettman laisse au hasard et qu’il y a fort probablement une stratégie derrière tout cela.

Je vais rester optimiste et continuer à croire que les joueurs de la LNH seront en Corée du Sud pour les Olympiques mais, je crois aussi que si Bettman ne reçoit pas ce qu’il veut, il est prêt à y renoncer aussi.

Rappelons-nous que la LNH avait tenter d’en venir à une entente avec l’Association des joueurs en échangeant une prolongation de la convention collective actuelle pour une participation aux Jeux olympiques. Je crois que la déclaration de la LNH cette semaine se veut une tactique autant envers le CIO que l’AJLNH.

Bettman prépare ses dossiers d’avance et je ne serais même pas surpris qu’il commence à placer des pions pour la prochaine négociation avec les joueurs, de même que de demander quelque chose en échange d’une participation. Faites cependant attention avant de traiter Bettman de tous les noms car il faut se rappeler qu’il travaille pour les 31 propriétaires et qu’il est pratiquement la voix de ceux-ci. Donc, ce n’est pas uniquement sa décision.

Si la LNH maintient sa position et qu’elle décide de ne pas permettre à ses joueurs de participer aux prochains Jeux, qu’adviendra-t-il des joueurs tels qu'Alex Ovechkin qui ont déjà affirmé leur désir d’y participer?

Premièrement je préfère beaucoup plus l’approche des Sidney Crosby, Carey Price et autres qui se sont dit extrêmement déçus mais qui n’ont pas voulu élaborer sur leur décision de s’y rendre ou non. Il ne faut pas oublier que les coûts en assurance seront mirobolants quand on connait la valeur des contrats de ces joueurs et cela pourrait en décourager quelques-uns. Donc, ces joueurs devront assumer 100 % du risque relié à cette participation. Si le joueur se blesse en participant aux Jeux, il serait en bris de contrat envers son club et pourrait se voir suspendre et non-payé.

Bien que des propriétaires laisseraient peut-être leurs joueurs y participer (j'en serais surpris), que fait-on avec le plafond salarial? Disons que Washington est proche du plafond et que cinq ou six de leurs joueurs quittent pour les Jeux, ils n’auront certainement pas une faveur sur le plafond. Ils devront rappeler des joueurs et cela pourrait les mettre dans une fâcheuse position. De plus, si cette équipe se bat pour une place en séries éliminatoires, ce qui équivaut à des millions pour un propriétaire, et qu’il lui manque ses cinq ou six meilleurs joueurs, acceptera-t-elle de les libérer?

Tout cela pour vous dire que je suis convaincu que cette saga n’est pas terminée. J’espère vraiment que les joueurs de la LNH y seront car les Jeux olympiques se doivent d’être une compétition qui regroupe les meilleurs de chaque sport. Ceci étant dit, Gary Bettman est en poste depuis plus de 20 ans et il y a une raison pour laquelle les 31 propriétaires de la LNH le gardent à la tête de la ligue : il amène des résultats! Comme vous pouvez le constater, il y a plusieurs éléments qui compliquent la résolution de cette négociation. Restons patients car il y a de gros enjeux dans tout cela, autant du côté du CIO que du côté de la relation avec les joueurs.

En espérant que le tout se règle dans le meilleur intérêt du hockey et des partisans.

En attendant, bonnes séries de fin de saison à tous.