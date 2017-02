SAINT-LOUIS - L'attaquant des Blues de St. Louis Robby Fabbri s'est blessé au genou gauche et en conséquence il ratera le reste de la saison.

L'équipe a confirmé l'information, dimanche, en précisant que Fabbri s'était blessé au ligament croisé antérieur du genou gauche. Il devrait être de retour à temps pour le camp d'entraînement de la saison 2017-18. Afin de combler son absence, les Blues ont rappelé Magnus Paajarvi et Kenny Agostino de leur club-école de la Ligue américaine de hockey à Chicago.

Fabbri a encaissé une mise en échec de l'attaquant des Penguins de Pittsburgh Carter Rowney près du banc de son équipe en première période du match de samedi soir, et il s'est immédiatement effondré sur la patinoire. Fabbri fut incapable d'appliquer de la pression sur sa jambe gauche alors qu'il retraitait vers le vestiaire.

Cette blessure à long terme est une autre tuile sur la tête des Blues, qui ont perdu six de leurs huit derniers matchs et sont présentement exclus des séries éliminatoires dans l'Association Ouest. Fabbri, qui est âgé de 21 ans, a marqué 11 buts et amassé 18 mentions d'assistance en 51 parties cette saison.