Après avoir échangé Nathan Beaulieu aux Sabres de Buffalo et avoir perdu Alexei Emelin aux mains de Vegas lors du repêchage d’expansion, il était évident que le Canadien de Montréal allait devoir faire quelques additions à la défense. Après avoir sacrifié son meilleur espoir, Mikhail Sergachev, pour acquérir un potentiel attaquant étoile en Jonathan Drouin, il était improbable que l’aide requise vienne de l’interne.

Marc Bergevin n’a pas perdu de temps pour améliorer la profondeur du club à la ligne bleue, transigeant un choix de cinquième ronde aux Golden Knights de Las Vegas en retour de David Schlemko.

Schlemko n’est pas un gros nom au sein de la LNH, ayant passé la majorité de sa carrière dans l’Association de l’Ouest et ayant joué pour plusieurs équipes (Arizona, Dallas, Calgary, New Jersey et San Jose) ces trois dernières saisons. Changer continuellement d’équipe sans amasser des chiffres impressionnants offensivement fait généralement en sorte qu’un joueur soit sous-évalué. Prenons la carrière de Lee Stempniak par exemple. Cette situation s’applique bien à Schlemko.

Une chose qu’il faut garder à l’esprit dans le cas de Schlemko, c’est qu’il est un défenseur devant évoluer sur une troisième paire. Par conséquent, ses minutes jouées ne sont pas aussi exigeantes que celles jouées par Shea Weber, Andrei Markov et Jeff Petry. Ses 16 minutes et 44 secondes jouées en moyenne par soirée de travail ne furent pas les plus importantes qui soient, mais lors de ces minutes, il fut en mesure d’aider ses coéquipiers à largement dominer le bas de la formation des équipes adverses.

Évidemment, ce n’est pas quelque chose qui va nous tenir en haleine toute la saison morte, mais en retour d’un choix de cinquième ronde, Schlemko stabilisera la troisième paire défensive comme peu de joueurs peuvent le faire. Il est aussi très probable que son style de jeu complète assez bien celui de Brandon Davidson.

Schlemko est très impliqué dans le jeu dans les trois zones, générant beaucoup d’attaque comparativement à la plupart des défenseurs et participant grandement au jeu de transition de son équipe.

Étonnamment, Schlemko est également très impliqué défensivement, chose pour laquelle il ne reçoit pas beaucoup de crédit à travers la ligue. Il remporte un grand nombre de batailles pour la rondelle et il soutire le disque à l’adversaire 11 fois pour chaque tranche de 20 minutes de jeu passées à égalité numérique, ce qui est un chiffre très élevé.

Ce style de jeu expose cependant Schlemko d’une façon bien précise : son positionnement. Puisqu’il est si actif en possession de la rondelle et au moment de la poursuivre, son positionnement n’est pas aussi solide qu’un joueur moins agressif, Shea Weber par exemple. Toutefois, dans le cas d’un défenseur évoluant sur une troisième paire, vous ne devez pas vous attendre à des prouesses défensives dignes de Weber.

En tenant compte de sa faiblesse quant à son positionnement et de son implication dans l’action, quel sera l’impact global de Schlemko?

En ce qui concerne les différentiels de tentatives de tir et de buts, Schlemko est en mesure d’afficher des taux positifs. La plupart de défenseurs évoluant sur une troisième paire dans la ligue se situent dans deux catégories. Soit ils ne sont pas très bons et minent la possession et le pointage de leurs équipes, soit ils sont placés dans des conditions extrêmement favorables, ce qui se traduit par quelques chiffres intéressants. Schlemko n’appartient à aucune de ces deux catégories.

Bien qu’il ne se frotte pas aux meilleurs éléments adverses, Schlemko n’est pas toujours placé des conditions favorables. Les Sharks n’ont pas réellement eu à s’inquiéter de son utilisation la saison dernière et les résultats furent positifs. C’est un luxe pour une formation comme le Canadien qui n’a pas réellement pu faire confiance à sa troisième paire défensive la saison dernière, ce qui a fait en sorte que Weber fut quelque peu surchargé.

En ce qui concerne la gestion du disque, Schlemko est également solide. Son taux de passes complétées est meilleur que la moyenne de son équipe et son taux de revirements (il est inversé de manière à ce qu’un taux positif soit bon) fut également meilleur que la moyenne de son équipe.

Il dégage plus souvent le disque de sa zone défensive et le rejette plus fréquemment en zone offensive que la moyenne des défenseurs, mais ce n’est pas surprenant de la part d’un arrière évoluant sur une troisième paire.

Une chose à laquelle vous ne devriez pas vous attendre de Schlemko, c’est qu’il monte dans la hiérarchie de la formation. La raison qui explique que ses chiffres soient si bons vient justement du fait qu’il occupe la bonne chaise. Il pourrait être capable de colmater un trou en cas de blessure, mais il faut s’attendre à un très bon défenseur sur une troisième paire, rien de plus.

Il s’agit d’une excellente décision de Marc Bergevin. Cela n’a presque rien coûté et a ajouté une valeur réelle en prévision de la saison prochaine. Cette acquisition devrait rendre la vie plus facile aux meilleurs joueurs du club.