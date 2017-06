LAS VEGAS - Un an après avoir ouvert ses portes à Las Vegas et reporté à plus tard le retour attendu et espéré des Nordiques à Québec, la Ligue nationale de hockey assure qu’elle n’a aucun projet d’expansion sur la table.

« Il n’y a eu aucun développement avec Québec. L’intégration de Las Vegas a été au centre de notre attention au cours des 12 derniers mois. Mais que ce soit pour Québec comme pour Seattle qui a signifié un intérêt, nous n’avons aucune ouverture prévue pour une éventuelle expansion », a indiqué le commissaire Gary Bettman.

Est-ce que les ennuis répétés des Coyotes qui viennent de centraliser les pouvoirs autour d’Andrew Borroway qui vient de racheter ses partenaires minoritaires et la stagnation de la vente des Hurricanes de la Caroline pourraient ouvrir la porte à une ou des relocations? Surtout que deux groupes ont signifié leur intérêt de rénover le Key Arena afin d’attirer la LNH dans le Nord-Ouest des États-Unis.

Là encore, Gary Bettman a freiné toute conclusion hâtive.

« Contrairement à vous, je considère que la restructuration financière des Coyotes est une bonne nouvelle. Nous croyons que l’équipe sortira plus forte de ces changements et que l’équipe sera en mesure de se doter d’un nouvel amphithéâtre pour consolider sa place en Arizona. Il n’y a aucun compte à rebours qui nous force à prendre des décisions dans ce dossier », a lancé Bettman.

Cette déclaration est toutefois un brin surprenante considérant que le Gila River Arena et les Coyotes ne sont plus liés par contrat dès l’an prochain. Cela dit, ce n’est pas comme si d’autres formations professionnelles frappaient à la porte pour y déloger les Coyotes qui pourront sans doute prolonger leur bail sur une base annuelle.

On verra.

Quant aux Hurricanes de la Caroline, là non plus, rien ne presse assure Gary Bettman. « Le dossier est au même stade qu’il l’a toujours été. Peter Karmanos est le propriétaire. Il est à la recherche de partenaires. Il pourrait aussi vendre. Mais la situation pourrait demeurer comme elle l’est actuellement. Il n’y a pas de pression de ce côté non plus. »

S’il n’a pas été question de Québec lors de la rencontre des gouverneurs, mercredi, à Las Vegas, Gary Bettman a fait le point sur le dossier de Seattle. «J’ai parlé aux propriétaires de ce dossier pour faire la lumière sur l’intérêt démontré par les deux groupes dont il a été question au cours des dernières semaines. Nous sommes au courant de cet intérêt, mais il ne s’est pas traduit encore en demandes d’informations sur une éventuelle expansion. Nous suivons l’évolution du dossier, mais nous sommes encore loin d’une pelletée de terre visant la construction d’un nouvel amphithéâtre. Il n’y a donc pas de presse. Mais que ce soit pour Québec ou pour Seattle, je vous répète que nous n’envisageons aucun projet d’expansion actuellement. »

La dernière réunion de la saison des gouverneurs a permis d’entériner un changement de règlement proposé en mars dernier par les directeurs généraux. À compter de l’an prochain, un entraîneur-chef dont l’équipe écoule une pénalité ne pourra plus réclamer un temps d’arrêt après un dégagement refusé. Cette procédure était devenue courante afin d’offrir un repos aux joueurs du club fautif qui ne pouvaient être remplacés.

La Ligue nationale a aussi annoncé son intention d’être plus sévère à l’endroit de coups de bâton assénés sur les mains en cours de partie.

En dévoilant les matchs d’ouverture de la saison 2017-2018 mercredi et le reste du calendrier jeudi, la LNH a balayé du revers de la main les derniers espoirs de voir ses joueurs obtenir le feu vert pour prendre part aux JO l’hiver prochain.

La LNH assurera sa place sur la scène internationale par le biais de deux matchs préparatoires qui seront disputés en Chine – les Canucks de Vancouver et les Kings de Los Angeles se croiseront les 21 et 23 septembre – et deux matchs de saison régulière qui seront disputés à Stockholm, la capitale de la Suède, où les Sénateurs d’Ottawa et l’Avalanche du Colorado amorceront leur saison les 10 et 11 novembre.

Gary Bettman a souligné l’intérêt de la LNH de tenir une autre Coupe du monde sans toutefois ajouter une date quelconque.

Les revenus globaux de la LNH ont fluctué à la hausse l’an dernier – on parle d’une hausse oscillant entre 6 et 10 % – ce qui explique en partie la hausse du plafond salarial qui sera de 75 millions $ l’an prochain.

« Il y a toutes sortes de spéculations sur l’état des finances et toutes ces spéculations sont fausses. Le système de partage des revenus avec les joueurs fonctionne très bien et notre situation financière est solide », a conclu Gary Bettman.