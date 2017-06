Chris Neil met la faute sur l’entraîneur-chef des Sénateurs d’Ottawa, Guy Boucher, si celui-ci n’est pas de retour la saison prochaine avec la formation de la capitale nationale.

Neil a indiqué à Don Brennan du Ottawa Citizen’s avait beaucoup de respect pour le directeur général, Pierre Dorion et son assistant Randy Lee. Selon lui, si la décision avait été entre les mains de ses deux hommes, il porterait à nouveau l’uniforme des Sénateurs l’an prochain.

« Ils ont mis cette décision entre les mains de l’entraîneur ce qui explique en grande partie la décision, soutient l’attaquant. Je ne sais pas pour quelle raison, Guy ne m’a jamais réellement donné ma chance. Même avant que je me blesse, j’ai été laissé de côté pour plusieurs matchs. Je pense encore pouvoir contribuer. »

Neil a disputé 53 matchs lors de la dernière campagne avec un temps de jeu moyen de 7 min et 34 secondes. Il a inscrit un but et a ajouté trois mentions d’aide. Il était de la formation pour deux des 19 matchs des Sénateurs en séries.

L’attaquant est le meneur de la concession pour les minutes de pénalité (2 522). Il a inscrit 112 buts et 138 passes en 1026 matchs de saison régulière au cours des 15 dernières années.

Il a participé à 95 matchs éliminatoires et il a pris part à la finale de la Coupe Stanley en 2007.