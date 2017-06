TABLEAU DES TRANSACTIONS | TABLEAU DES CHOIX DES GOLDEN KNIGHTS | SECTION SPÉCIALE VEGAS

CHICAGO – Les Sénateurs d’Ottawa font partie des équipes qui ont perdu une pièce importante – en la personne de Marc Methot – de leur organisation dans le cadre du repêchage d’expansion des Golden Knights de Las Vegas.

Methot était devenu le partenaire idéal pour Erik Karlsson, la pierre angulaire de cette formation. Cependant, le directeur général a rapidement compris que ça ne valait pas la peine de répondre aux exigences des Golden Knights pour retenir les services de Methot.



« On a négocié avec eux, mais je voyais, dès le début, que l’écart était énorme avec les demandes de leur directeur général George McPhee. On trouvait que leur prix était beaucoup trop élevé », a expliqué le directeur général des Sénateurs, Pierre Dorion, jeudi après-midi.



Dorion a finalement appris via un message texte que l’équipe d’expansion allait se diriger vers cette option. Au lieu de le perdre au profit des Golden Knights, Dorion aurait pu décider de l’échanger, mais il a conclu que cette avenue n’était pas plus intéressante.

« Comme organisation, on ne voulait pas vraiment l’échanger. On se disait que si Las Vegas le prenait, ce serait ainsi. Si on l’avait échangé, il aurait probablement fallu laisser sans protection le joueur obtenu en retour et Las Vegas aurait pu le sélectionner. On aurait fini par perdre deux joueurs ou plus et on ne voulait pas vivre ça comme organisation », a expliqué Dorion sans cacher ses réflexions.



Évidemment, le départ de Methot constitue une perte colossale pour les Sens qui devront remplacer le défenseur numéro deux de leur club. Cela dit, Dorion a préféré s’attarder au côté humain de la situation.



« C’est plus décevant que frustrant de le perdre. Il vient d’Ottawa tout comme sa fiancée et ils seront bientôt les parents d’un enfant. De plus, il jouait son meilleur hockey, sauf que ce n’est pas la fin du monde et d’autres joueurs poursuivent leur progression », a commenté Dorion.



À ce chapitre, Dorion s’est montré très emballé à propos du cheminement de Thomas Chabot qui a brillé avec les Sea Dogs de Saint John.



« On savait que ça s’en venait, mais on se dit qu’on pourra miser sur le meilleur défenseur à faire le saut dans la LNH en Thomas Chabot », a noté Dorion tout en soulignant que Ben Harpur et Fredrik Claesson ont progressé durant la dernière saison.



Au passage, Dorion a expliqué que Karlsson n’a pas cherché à lui dire comment effectuer son boulot même s’il adore donner son opinion et qu’il raffolait de son association avec Methot.



« Je ne pense pas qu’Erik soit déjà un directeur général. Il a été bon dans le processus. Je lui ai parlé quand on se dirigeait vers Las Vegas et il comprenait que c’était une réalité », a réagi Dorion qui a remercié Methot pour sa classe et son professionnalisme.



Au fil des prochaines semaines, les Sénateurs devront déterminer si ça vaut la peine de dénicher un nouveau partenaire à Karlsson ou si les alternatives en place sont suffisantes. Dorion a rappelé que Karlsson est un coéquipier exigeant, mais il procure plus de latitude à celui qui se retrouve à ses côtés grâce à ses qualités extraordinaires.



En perdant les services d’un joueur de la trempe de Methot, Dorion aurait pu se plaindre du processus qui a été très favorable envers les Golden Knights. Le DG des Sénateurs a refusé d’emprunter cette direction et il comprenait que la 31e formation de la LNH allait bénéficier d’un pouvoir considérable pour bâtir son club.



« Ça faisait partie des règlements établis. Ils ont fait un bon travail si bien qu’ils vont miser sur une équipe compétitive dès leur première saison », a admis Dorion.



Sur ce sujet, son homologue du Canadien, Marc Bergevin, a admis que Las Vegas s’est retrouvé dans une position de force insoupçonnée.



« Plus on se rapprochait de la date et plus qu’on réalisait le pouvoir que Las Vegas détenait. Mais quand tu dépenses beaucoup d’argent pour une organisation, il y a des concessions qui sont exigées de la part des autres », a jugé Bergevin qui a levé son chapeau à McPhee et sa bande.