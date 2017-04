RDS.ca

Les Sénateurs pourront vraisemblablement compter sur leur formation régulière lorsque les séries éliminatoires de la Coupe Stanley se mettront en branle la semaine prochaine.

En conférence téléphonique vendredi avant-midi, le directeur général Pierre Dorion a indiqué que les défenseurs Erik Karlsson et Marc Methot ainsi que les attaquants Bobby Ryan, Zack Smith et Viktor Stalberg seront tous à leur poste pour le commencement du tournoi printanier.

« Notre [personnel] médical est vraiment phénoménal, a ensuite commenté l’entraîneur-chef Guy Boucher au micro de l’émission de Martin Lemay On jase. La progression de la [guérison] des blessures est vraiment impressionnante. [Cody] Ceci en est un exemple parfait. »

À l’origine, Ceci devait manquer les quatre dernières rencontres de la saison régulière en raison d’une blessure au bas du corps, mais il n’a raté que deux matchs, revenant au jeu hier soir face aux Bruins de Boston et permettant aux Sénateurs de se qualifier officiellement pour les séries.

Avec Ceci, Karlsson - qui manquera à l’appel samedi contre les Rangers de New York et peut-être dimanche face aux Islanders à Brooklyn - et Methot, la vie de Boucher s’en trouve facilitée.

« Quand ces trois-là manquent, c’est quelque chose, explique Boucher. Tu ne peux pas demander à tes quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième défenseurs de jouer dans la même chaise que ces trois gars-là. Nous avons [souvent] été bons en première période, mais nos défenseurs n’étaient ensuite pas capables de maintenir la cadence. »