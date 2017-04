AP RDS.ca

NEW YORK - Anders Lee et Brock Nelson ont touché la cible en deuxième période et les Islanders de New York ont conclu leur saison en signant une sixième victoire de suite, un gain de 4-2, dimanche, face aux Sénateurs d'Ottawa.

Quelques minutes plus tard, les hommes de Guy Boucher ont appris que les Bruins de Boston seront leurs adversaires au premier tour éliminatoire, en vertu de la défaite de 3-2 en temps réglementaire des Maple Leafs de Toronto face aux Blue Jackets de Columbus.

Andrew Ladd et Jason Chimera ont aussi marqué pour les Islanders, qui avaient été éliminés de la course aux séries samedi soir.

À son premier départ en six matchs, Thomas Greiss a effectué 32 arrêts. Greiss n'avait pas joué depuis le 30 mars, quand il avait été chassé de son filet après avoir accordé trois buts sur huit tirs en 8:06 dans une défaite de 6-3 face aux Flyers de Philadelphie. Jaroslav Halak avait hérité du rôle de gardien partant lors des cinq derniers matchs.

Bobby Ryan et Jean-Gabriel Pageau ont inscrit les buts des Sénateurs et Mike Condon a stoppé 17 rondelles.

Déjà assurés de l'avantage de la patinoire lors du premier tour des séries, les Sénateurs avaient laissé 10 joueurs à Ottawa pour qu'ils puissent profiter d'une journée de repos.

Nelson se moque de la défense des Sens

Note positive pour Pageau

Ryan retrouve la touche avant les séries

Lee double l'avance des Islanders