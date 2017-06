Communiqué

OTTAWA - La Ligue nationale de hockey et les Sénateurs d'Ottawa ont dévoilé aujourd'hui le calendrier régulier 2017-2018 de l'équipe. Pour une deuxième année consécutive, le club entamera sa campagne avec deux affrontements à domicile au Centre Canadian Tire, en lever de rideau. Les Sénateurs recevront les Capitals de Washington, récipiendaires du trophée du Président pour une deuxième année consécutive, le jeudi 5 octobre, ainsi que les Red Wings de Detroit, des rivaux de la division Atlantique, le samedi 7 octobre.

Le calendrier régulier 2017-2018 à domicile des Sénateurs comprend un total de 29 parties disputées du jeudi au samedi au Centre Canadian Tire, ainsi que la Classique 100 de la LNH Banque Scotia, qui les Sénateurs aux Canadiens de Montréal dans un match en plein air au parc Lansdowne, le samedi 16 décembre.

Le calendrier 2017-2018 comprendra des matchs à domicile et à l'étranger contre toutes les formations de la LNH. L'Avalanche du Colorado est la seule équipe qui ne visitera pas le Centre Canadian Tire (Ottawa n'effectuera pas non plus de visite au Pepsi Center de Denver), car les Sénateurs affronteront l'Avalanche dans le cadre de la Série Globale de la LNH SAP 2017 en Suède, les 11 et 12 novembre au Ericsson Globe de Stockholm.

Ottawa affrontera chacun de ses rivaux de la division Atlantique (Boston, Buffalo, Detroit, Floride, Montréal, Tampa Bay et Toronto) à quatre reprises et croisera le fer avec les huit formations restantes de l'Association de l'Est à trois occasions, respectivement. Le calendrier comprend également une série de deux matchs, une à l'extérieur et une à domicile, contre toutes les 15 équipes de l'Association de l'Ouest, incluant la nouvelle équipe, les Golden Knights de Vegas.

Le calendrier à domicile comprend un total de 12 parties disputées le samedi au Centre Canadian Tire, dont huit en soirée et quatre deux en après-midi. L'événement annuel de reconnaissance aux partisans aura lieu le lundi 2 avril, alors que les Sénateurs seront les hôtes des Jets de Winnipeg.

Faits saillants du calendrier 2017-2018 :

- Les champions de la Coupe Stanley, les Penguins de Pittsburgh, effectueront leur seule visite à Ottawa en saison régulière, le jeudi 16 novembre.

- Les Golden Knights de Vegas effectueront leur toute première visite à Ottawa le samedi 4 novembre, tandis que les Sénateurs rendront visite aux Golden Knights à Las Vegas pour la première fois le vendredi 2 mars.

- Ottawa effectuera sa toute première visite au Little Cesars Arena de Detroit le mercredi 3 janvier.

- Les Sénateurs disputeront leur plus long séjour à domicile (cinq matchs en 10 jours) du 17 au 26 octobre, tandis que leur plus long périple à l'étranger de la saison (sept matchs en l'espace de 14 jours) aura lieu du 29 novembre au 12 décembre, alors que se tiendront au Centre Canadian Tire les Essais canadiens de curling Tim Hortons Roar of the Rings.

- Ottawa disputera des séries de matchs consécutifs à 19 occasions en 2017-2018, dont sept qui seront des matchs consécutifs sur la route.

- Le week-end du Match des étoiles 2018 de la LNH aura lieu à Tampa, en Floride, alors que le Lightning de Tampa Bay sera l'hôte de l'événement au Amalie Arena, le samedi 27 janvier et le dimanche 28 janvier.

Calendrier régulier 2017-2018 des Sénateurs d'Ottawa :

Jeudi 5 octobre c. Washington, 19 h 30

Samedi 7 octobre c. Detroit, 19 h

Mardi 10 octobre à Vancouver, 22 h

Vendredi 13 octobre à Calgary, 21 h

Samedi 14 octobre à Edmonton, 22 h

Mardi 17 octobre c. Vancouver, 19 h 30

Jeudi 19 octobre c. New Jersey, 19 h 30

Samedi 21 octobre c. Toronto, 19 h

Mardi 24 octobre c. Los Angeles, 19 h 30

Jeudi 26 octobre c. Philadelphie, 19 h 30

Vendredi 27 octobre au New Jersey, 19 h

Lundi 30 octobre c. Montréal, 19 h 30

Jeudi 2 novembre c. Detroit, 19 h 30

Samedi 4 novembre c. Vegas, 14 h

Vendredi 10 novembre au Colorado, 14 h (au Ericsson Globe, Stockholm)

Samedi 11 novembre c. Colorado, 13 h (au Ericsson Globe, Stockholm)

Jeudi 16 novembre c. Pittsburgh, 19 h 30

Samedi 18 novembre c. Arizona, 14 h

Dimanche 19 novembre c. Rangers à N.Y., 19 h

Mercredi 22 novembre à Washington, 19 h

Vendredi 24 novembre à Columbus, 19 h

Samedi 25 novembre c. Islanders de N.Y., 19 h

Mercredi 29 novembre à Montréal, 19 h 30

Vendredi 1er décembre c. Islanders à N.Y., 19 h

Dimanche 3 décembre à Winnipeg, 19 h

Mercredi 6 décembre à Anaheim, 22 h

Jeudi 7 décembre à Los Angeles, 22 h 30

Samedi 9 décembre à San Jose, 22 h

Mardi 12 décembre à Buffalo, 19 h

Mercredi 13 décembre c. Rangers de N.Y., 19 h

Samedi 16 décembre c. Montréal, 19 h (parc Lansdowne, Ottawa)

Mardi 19 décembre c. Minnesota, 19 h 30

Jeudi 21 décembre à Tampa Bay, 19 h 30

Samedi 23 décembre en Floride, 19 h

Mercredi 27 décembre à Boston, 19 h

Vendredi 29 décembre c. Columbus, 19 h 30

Samedi 30 décembre c. Boston, 19 h

Mercredi 3 janvier à Detroit, 19 h 30

Vendredi 5 janvier c. San Jose, 19 h 30

Samedi 6 janvier c. Tampa Bay, 19 h

Mardi 9 janvier c. Chicago, 19 h 30

Mercredi 10 janvier à Toronto, 19 h 30

Jeudi 18 janvier c. St. Louis, 19 h 30

Samedi 20 janvier c. Toronto, 19 h

Lundi 22 janvier au Minnesota, 20 h

Mardi 23 janvier à St. Louis, 20 h

Jeudi 25 janvier c. Boston, 19 h 30

Mardi 30 janvier en Caroline, 19 h

Jeudi 1er février c. Anaheim, 19 h 30

Samedi 3 février à Philadelphie, 13 h

Dimanche 4 février à Montréal, 13 h

Mardi 6 février c. New Jersey, 19 h 30

Jeudi 8 février c. Nashville, 19 h 30

Samedi 10 février à Toronto, 19 h

Mardi 13 février à Pittsburgh, 19 h

Jeudi 15 février c. Buffalo, 19 h 30

Samedi 17 février c. Rangers de N.Y., 14 h

Lundi 19 février à Nashville, 20 h

Mercredi 21 février à Chicago, 20 h

Jeudi 22 février c. Tampa Bay, 19 h 30

Samedi 24 février c. Philadelphie, 14 h

Mardi 27 février à Washington, 19 h

Vendredi 2 mars à Vegas, 22 h

Samedi 3 mars à Arizona, 20 h

Lundi 5 mars à Dallas, 20 h 30

Jeudi 8 mars c. Buffalo, 19 h 30

Vendredi 9 mars c. Calgary, 19 h 30

Lundi 12 mars en Floride, 19 h 30

Mardi 13 mars à Tampa Bay, 19 h 30

Vendredi 16 mars c. Dallas, 19 h 30

Samedi 17 mars à Columbus, 19 h

Mardi 20 mars c. Floride, 19 h 30

Jeudi 22 mars c. Edmonton, 19 h 30

Samedi 24 mars c. Caroline, 19 h

Lundi 26 mars en Caroline, 19 h

Mardi 27 mars c. Islanders de N.Y., 19 h 30

Jeudi 29 mars c. Floride, 19 h 30

Samedi 31 mars à Detroit, 14 h

Lundi 2 avril c. Winnipeg, 19 h 30

Mercredi 4 avril à Buffalo, 19 h 30

Vendredi 6 avril à Pittsburgh, 19 h

Samedi 7 avril à Boston, 19 h