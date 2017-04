RDS.ca

L’entraîneur-chef des Sénateurs Guy Boucher a annoncé que Mike Condon défendra la cage de son équipe contre les Islanders de New York, dimanche. Le match sera présenté sur les ondes de RDS2 à compter de 17 h.

Les Sénateurs étant assurés de terminer au deuxième rang de la division Atlantique et de profiter de l’avantage de la glace au premier tour des séries éliminatoires, plusieurs réguliers seront laissés de côté pour cette dernière rencontre de la saison régulière.

Les attaquants Derick Brassard, Mike Hoffman, Mark Stone et Kyle Turris ainsi que les défenseurs Cody Ceci et Dion Phaneuf n’affronteront pas les Islanders. Christopher DiDomenico, Andreas Englund, Jyrki Jokipakka, Chris Neil, Nick Paul et Colin White.

Par ailleurs, Bobby Ryan effectuera un retour au jeu après une absence de trois matchs en raison d’une blessure au haut du corps. Il prendra la place de Viktor Stalberg.