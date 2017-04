RDS.ca

OTTAWA - Mike Hoffman a réussi un 26e but et les Sénateurs d'Ottawa ont battu les Rangers de New York 3-1, s'assurant du deuxième rang de la section Atlantique et de commencer les séries à domicile.

Les Sénateurs n'ont pas eu l'avantage de la glace en séries depuis 2007.

Derick Brassard et Jean-Gabriel Pageau ont été les autres buteurs des Sénateurs. Craig Anderson a blanchi les Rangers pendant 59 minutes avant de céder contre son ancien coéquipier Mika Zibanejad avec 46 secondes à faire. Il a repoussé 18 lancers.

Le club de Guy Boucher va conclure la saison régulière dimanche à Brooklyn, face aux Islanders de New York.

Le défenseur Erik Karlsson a raté un deuxième match de suite (blessé au bas du corps), et on ne s'attend pas à ce qu'il revienne au jeu dimanche.

Henrik Lundqvist a effectué 30 arrêts dans la défaite.

Classés premiers des deux clubs additionnels en séries dans l'Est, les Rangers ont néanmoins été vaincus cinq fois à leurs six dernières rencontres.

Ils vont recevoir Pittsburgh pour leur dernier match de la saison régulière, dimanche.

Lundqvist complètement débordé

Brassard fait mal à son ancienne équipe

Pageau triple l'avance des Sénateurs