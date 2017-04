AP

Sidney Crosby pourrait bien être à son apogée alors que se pointent les séries éliminatoires et pourrait aider les Penguins de Pittsburgh à devenir la la première équipe en près de 20 ans à gagner pour une deuxième année consécutive la coupe Stanley.

Voilà une pensée plutôt effrayante pour les autres formations de la LNH.

Crosby a mené la ligue avec 44 buts et obtenu 89 points, son plus haut total en trois saisons. Il a amassé 19 points en séries la saison dernière, alors qu'il a remporté une deuxième coupe en carrière, une première depuis 2009.

«Je pense que Sidney joue le meilleur hockey de sa carrière », a déclaré le directeur général du Lightning de Tampa Bay, Steve Yzerman, alors que la saison régulière a pris fin le week-end dernier.

Le membre du Temple de la renommée à une perspective particulière au sujet de Crosby. Yzerman a affronté Crosby en 2005-06, sa dernière campagne dans la LNH, mais la première du capitaine des Penguins. Yzerman l'a sélectionné au sein de l'équipe canadienne aux Jeux de 2010 et 2014, qui ont rapporté deux médailles d'or au Canada. Yzerman et le reste du pays ont aussi pu admirer le travail de Crosby, qui a mené Équipe Canada à la conquête de la Coupe du monde en septembre.

Yzerman a aidé les Red Wings de Detroit à remporter les séries lors de deux années d'affilée en 1997 et 1998. C'est la dernière fois que l'exploit a été réalisé. Il croit que Crosby peut aider les Penguins à le faire si l'équipe demeure en santé. Ils amorcent les séries mercredi, contre les Blue Jackets de Columbus. Comme les Red Wings sont relégués au rôle de spectateurs pour la première fois depuis 1990, la séquence de 11 participations aux séries des Penguins est la séquence active la plus longue de la LNH.

Voici quelques autres joueurs à surveiller en séries:

CONNOR MCDAVID

Le centre de 20 ans des Oilers d'Edmonton a mené tous les joueurs du circuit avec 100 points cette saison, devenant le troisième plus jeune joueur - derrière Crosby et Wayne Gretzky - à remporter le trophée Art-Ross. McDavid, le plus jeune capitaine de l'histoire de la LNH, a conduit les Oilers en séries pour la première fois depuis qu'ils ont perdu la finale, en 2006. Les Oilers accueilleront les Sharks de San Jose au premier tour.

AUSTON MATTHEWS

Les Maple Leafs de Toronto ont repêché le centre de 19 ans avec le tout premier choix au repêchage l'été dernier. Il a répondu aux grandes attentes fondées en lui. Il a terminé à égalité au deuxième rang du circuit avec 40 buts et a permis aux Leafs de revenir en séries pour la première fois depuis 2013 et seulement la deuxième fois en 12 ans. Il ne sera toutefois pas facile de passer au deuxième tour, puisque les Capitals de Washington, meilleure équipe de la LNH, seront leurs adversaires.

PATRICK KANE

La super vedette des Blackhawks de Chicago voudra se reprendre après avoir été limitée à un but en sept matchs face aux Blues de St. Louis au premier tour l'an dernier. Kane vient de connaître la deuxième meilleure saison de sa carrière avec 89 points. Il y a deux ans, quand les Hawks ont gagné une troisième coupe en six ans, Kane avait amassé 23 points. Les Hawks voudront venger leur échec au premier tour de 2016 face aux Predators de Nashville, à compter de mercredi.

SHEA WEBER

Le Canadien de Montréal a été audacieux l'été dernier quand il a envoyé P.K. Subban aux Predators en retour de Weber. Il semble que cette transaction ait été payante pour les champions de la section Atlantique un an après qu'ils aient raté les séries. Weber n'a pas joué depuis le 1er avril, mais il sera à son poste pour le premier match face aux Rangers de New York, mercredi.

BRAD MARCHAND

Marchand a été l'un des meilleurs joueurs de la formation canadienne à la Coupe du monde. Il a poursuivi dans la même veine en cours de saison, sa meilleure en carrière avec 85 points. L'attaquant des Bruins de Boston a raté les deux derniers matchs de la campagne en raison d'une suspension, mais il sera de retour pour le premier duel de la série face aux Sénateurs d'Ottawa, mercredi.

MIKAEL GRANLUND

Comme Marchand, l'attaquant du Wild du Minnesota a connu la meilleure saison de sa carrière avec 69 points, 25 de plus que son précédent plus haut total. Granlund ne passera assurément pas inaperçu aux yeux des Blues dans leur série de premier tour.

JOHN GIBSON

Les Ducks d'Anaheim, champions de la section Pacifique espèrent, que leur gardien de 23 ans pourra rebondir à la suite de sa première participation aux séries. L'an dernier, il n'a été utilisé que deux rencontres avant d'être cloué au bout du banc face aux Preds. Gibson vient d'établir des sommets en carrière avec 25 victoires et six jeux blancs.