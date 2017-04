La première ronde des séries éliminatoires est sans doute le meilleur spectacle que la LNH peut nous offrir. Le hockey disputé est de bien meilleure qualité et il y a plusieurs parties tous les soirs. C’est un véritable feu d’artifice.

Je me suis déjà attardé sur ce qui attend le Canadien de Montréal dans son duel face aux Rangers de New York, alors survolons maintenant les autres confrontations de l’Association de l’Est, avant de se plier au jeu des prédictions.

Capitals c. Maple Leafs

Les Maple Leafs ont fait d’importants progrès cette saison, devenant l’une des meilleures équipes offensives de la LNH grâce à leur excellent noyau d’attaquants recrues. C’est la première fois que les Leafs participent aux séries éliminatoires après une saison de 82 matchs depuis 2004. Malheureusement pour eux, ils affronteront la meilleure équipe du circuit.

Les Capitals sont un véritable mastodonte, affichant le meilleur différentiel de buts à forces égales et comptant sur une bonne profondeur à tous les postes. Bien que le jeune groupe d’attaquants des Leafs puisse se révéler suffisamment fort pour rivaliser avec celui des Capitals, défensivement, Toronto ne compte pas sur un joueur de la trempe de Matt Niskanen ou Kevin Shattenkirk. Sans vouloir manquer de respect à Frederik Andersen, il n’est pas dans la même catégorie que Braden Holtby.

Les Leafs ont toutefois l'avantage quant aux chances de marquer générées à haut risque, ce qui pourrait leur permettre d’allonger cette série plus longtemps qu’anticipé par la plupart, mais je ne vois pas de débouchés réalistes où les Leafs sortiraient gagnants. Il n’y aura pas de Jaroslav Halak pour dévaliser les Capitals.

Penguins c. Blue Jackets

Dans ce qui pourrait bien se révéler être la confrontation la plus corsée de ce premier tour, aucune autre équipe n’a reçu un meilleur coup de pouce que les Blue Jackets lorsqu'ils ont appris que Kristopher Letang serait à l’écart de l’action pour la totalité des séries éliminatoires. Avec Letang dans leur formation, les Penguins sont une bien meilleure formation globalement, ce qui est palpable en observant leurs chiffres quant aux chances de marquer. Comment se débrouilleront-ils sans leur défenseur numéro un?

Ces deux équipes ont connu des ennuis en fin de calendrier. À savoir si ces difficultés étaient attribuables au fait de devoir évoluer sans véritables enjeux est matière à débat. Cependant, aucune de ces deux formations ne se présente en séries sur une bonne lancée.

La transformation des Blue Jackets est incroyable. En l’absence de Letang, ils pourraient avoir l’avantage à la ligne bleue et devant le filet, Sergei Bobrovsky ayant connu une saison à la hauteur des standards de Carey Price. Cependant, est-ce que les Blue Jackets peuvent véritablement rivaliser face à la force de frappe des Penguins au centre avec Sidney Crosby et Evgeni Malkin? Je pense que cette série s’éternisera et se décidera lors d’un match ultime, alors que plusieurs parties se décideront en prolongation. Dans ce cas d’espèce, le groupe de vétérans des Penguins devrait être en mesure d’en sortir victorieux.

Sénateurs c. Bruins

Les Sénateurs sont parvenus à se glisser en séries éliminatoires malgré leurs nombreux détracteurs. Leur sort veut qu’ils affrontent les Bruins, qui leur sont nettement supérieurs. Ce qui pourrait épargner les Sénateurs est que le jeu amélioré de Boston est largement imputable à leur nouveau corps défensif, dont une bonne partie est présentement sur la liste des blessés, Torey Krug étant la pièce maîtresse.

Les Bruins espéreront que la recrue Charlie McAvoy pourra remplacer Krug et Brandon Carlo, un autre arrière présentement blessé, mais c’est beaucoup demander. Zdeno Chara n’est plus le joueur qu’il était. Les Sénateurs ont l’avantage, pouvant faire jouer Erik Karlsson pour la moitié de chaque rencontre.

Toutefois, devant le filet, c’est à sens unique. Cependant, les Bruins ont une bien meilleure structure défensive et comptent sur un meilleur groupe d’attaquants. Il est pratiquement impossible de rivaliser avec la ligne de Patrice Bergeron. Si les Sénateurs réunissent leurs meilleurs éléments sur une même ligne, soit Mike Hoffman, Kyle Turris et Mark Stone, la profondeur des Bruins va les démantibuler.

Craig Anderson et Karlsson pourraient bien voler une partie, mais je crois que Boston saura rapidement se défaire des Sénateurs.