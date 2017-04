Après avoir analysé les confrontations pour l’Association de l’Est et avoir fait quelques prédictions, observons ce que la conférence de l’Ouest nous réserve.

Les Blackhawks de Chicago contre les Predators de Nashville

À première vue, il est difficile d’ignorer la présence des Blackhawks, vainqueurs de trois coupes Stanley depuis 2010 et meilleure équipe de l’association de l’Ouest. Ils affichent également un meilleur différentiel de buts que les Predators (+31 comparativement à +16), mais il y a aussi quelques signes alarmants passant sous silence que Tyler Dellow a soulevé dernièrement.

Dix des buts séparant ces deux équipes sont survenus à trois contre trois en prolongation ou attribuables à une victoire en fusillade. Ces deux scénarios ne sont pas possibles en séries éliminatoires. Chicago affiche également un différentiel de +12 en situation de filet désert, alors que Nashville est à -4 en pareilles circonstances. Avec un attaquant en plus, les Hawks affichent un différentiel de +5, alors que Nashville est à -1. Comme Dellow l’a calculé, cela signifie que quand ces deux équipes jouent du hockey régulier, les gardiens étant devant leurs filets respectifs, le différentiel de buts bascule de 32 points, donnant un net avantage à Nashville.

Cette logique fait bonne route en observant les données à égalité numérique. Les Predators présentent un meilleur Corsi, différentiel de buts et différentiel de chances de marquer à haut risque.

Il ne sera pas facile de sortir les Blackhawks de la course et Corey Crawford est de loin supérieur à Pekka Rinne, mais cette série sera beaucoup plus serrée que vous pourriez le croire. Je dis que les Predators vont surprendre la machine bien huilée de Chicago dans une série âprement disputée.

Les Ducks d’Anaheim contre les Flames de Calgary

Une fois de temps en temps, vous tenez des propos que vous regrettez par la suite. La semaine dernière, j’ai mentionné que les Flames pourraient atteindre le finale de la coupe Stanley. Puis-je revenir en arrière? En toute honnêteté, les Flames ont été meilleurs lors de la deuxième moitié de la saison que ce que leurs chiffres cumulés tout au long du calendrier disent. Cependant, les Ducks ont été bien meilleurs et ils ont connu une très bonne fin de saison.

Face à la majorité des équipes, les Flames sont nettement avantagés quant à la qualité de leurs trois meilleurs défenseurs (Mark Giordano, Dougie Hamilton et T.J. Brodie), mais les Ducks peuvent rivaliser avec Hampus Lindholm, Sami Vatanen et Cam Fowler (s’il est en santé), alors que Brandon Montour et Josh Manson sont sous-estimés.

Les Ducks doivent composer avec des blessures à la ligne bleue, ce qui pourrait ouvrir la porte aux Flames, ce dont ils auront bien besoin pour remporter cette série.

Il n’aide pas les Flames que les Ducks les aient dominés ces dernières années, ce qui signifie que l’aspect mental favorise ces derniers. Les Flames livreront une bonne bataille, mais les Ducks devraient gagner cette série.

Les Oilers d’Edmonton contre les Sharks de San Jose

Les Oilers sont l’équipe s’étant le plus améliorée dans la LNH cette saison, mais affronter les champions de la conférence de l’Ouest de l’année dernière en première ronde relève simplement de la malchance. Bien que les Sharks ont fait mieux dans chaque catégorie, l’écart entre ces deux équipes n’est pas si grand. L’expérience en séries éliminatoires devrait faire la différence.

Toutefois, Logan Couture et Joe Thornton se sont tous les deux blessés à la fin de la saison. Bien qu’il soit attendu qu’ils soient en uniforme pour la première partie de cette série, seront-ils à 100%? Si ce n’est pas le cas, les Sharks ne pourront tout simplement pas rivaliser avec Connor McDavid dans une série de sept parties. Maintenant que la profondeur des Oilers a commencé à toucher les cordages, après avoir eu des ennuis pendant les trois quarts de la saison, San Jose doit se méfier.

Cette série opposera la vitesse à l’expérience. Alors que les chiffres tendent à ce que San Jose remporte ce duel, les Sharks ont mal fini leur saison régulière et Edmonton semble avoir trouvé sa vitesse de croisière. En ce qui pourrait être la série la plus serrée de ce premier tour, je crois que les Oilers remporteront leur première ronde éliminatoire depuis 2006.

Le Wild du Minnesota contre les Blues de St Louis

Comme pour les Sharks, le Wild a connu des difficultés leur du dernier mois de la saison, pendant que les Blues gagnaient leurs parties à gauche et à droite. Cependant, les Blues ne sont plus la même équipe qu’ils ont été jadis. Ils sont quasiment en début d’un petit processus de reconstruction, s’étant départis de Kevin Shattenkirk.

Les Blues sont encore une bonne équipe, mais le Wild est l’équipe affichant le meilleur différentiel de chances de marquer à haut risque parmi celles qualifiées en séries éliminatoires. Ils sont également de loin la meilleure équipe défensivement. Au moment d’évaluer les performances du Wild en fin de calendrier, il faut aller au-delà de la fiche victoires-défaites, car il y a plusieurs indices voulant qu’ils ne jouaient pas du mauvais hockey.

Aucune de ces deux équipes ne doit réellement composer avec les blessures, mais le Wild a fait beaucoup plus de dommages offensivement cette saison. De plus, Devan Dubnyk est un meilleur gardien que Jake Allen en date d’aujourd’hui.

Je crois que le Wild est prêt à passer à l’étape suivante, n’étant plus une simple proie facilement saisissable en première ronde, et qu’ils passeront le message à travers la LNH via les Blues de St Louis.