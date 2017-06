RDS.ca

T.J. Oshie a signé un nouveau contrat de huit ans avec les Capitals de Washington, vendredi.

Ce contrat est d'une valeur de 46 millions $.

Âgé de 30 ans, Oshie aurait pu devenir joueur autonome sans compensation le 1er juillet.

En 68 matchs la saison dernière, Oshie a inscrit 33 buts, un sommet personnel, et 23 aides, en plus d'ajouter quatre buts et huit aides en 13 rencontres lors des séries éliminatoires.

Choix de premier tour des Blues de St Louis en 2005, 24e au total, Oshie a récolté 169 buts et 248 aides en 591 matchs en carrière dans la LNH avec les Blues et les Capitals.

Les Capitals avaient acquis ses services des Blues le 2 juillet 2015 en retour de l'attaquant Troy Brouwer, du gardien Pheonix Copley et d'un choix de troisième tour.

Il a également porté les couleurs des États-Unis au Championnat du monde de hockey junior en 2006, au Championnat du monde de hockey en 2009, 2010 et 2013 (bronze), aux Jeux olympiques de Sotchi en 2014 et à la Coupe du monde en 2016.

« T.J. est un membre important de notre équipe et il était impératif pour nous de le garder avec nous étant donné un marché des joueurs autonomes compétitif, a déclaré le directeur général des Caps Brian MacLellan. T.J. est un joueur très compétitif avec beaucoup de talent. Il représente bien le genre de joueur sur qui notre équipe doit compter pour pouvoir rivaliser dans cette ligue. »