À l’approche du quart de la saison, plusieurs équipes confirment que les succès multipliés depuis le début de la campagne ne sont pas simplement le fruit du hasard. Je pense bien sûr au Lightning de Tampa Bay qui s’empare d’une première place plus que méritée, des Devils du New Jersey et oui, des Golden Knights de Vegas qui maintiennent, à ma grande surprise, leur place au sein du top-10.

Inversement, d’autres confirment que leurs insuccès sont bien plus que le résultat d’un faux départ. D’une mauvaise passe. De fait, d’ici le prochain état des forces dans deux semaines, certains de ces clubs qui déçoivent pourraient bien être sérieusement menacés de rater les séries. Parmi ces déceptions : les Blackhawks de Chicago viennent en tête de liste suivis, pas loin derrière, des Oilers d’Edmonton et du Canadien de Montréal qui a sorti la tête de l’eau, mais qui est encore loin de la terre ferme, encore plus loin de la terre promise.

Avec la deuxième fiche de la LNH à leurs 10 derniers matchs (8-2-0) les Rangers de New York ont effectué un redressement qui les sort, pour l’instant, du merdier dans lequel ils s’enlisaient dangereusement.

Voici donc la troisième étape de mon état des forces autour de la LNH.

1. Tampa Bay (14-2-2) hausse de 1

Quoi dire de plus que le Lightning confirme qu’il est l’équipe à battre cette année dans la LNH. On le savait fort. On savait que Nikita Kucherov serait ragaillardi par le retour en santé de Steven Stamkos. Mais à ce point? Plusieurs étaient confiants qu’Andrei Vasilevskiy saurait combler le vide associé au départ de Ben Bishop. Mais à ce point? Aussi bon à la maison (7-1-1) que sur la route (7-1-1) le Lightning n’a pas de lacune comme le confirme son différentiel collectif de plus 25. Un différentiel qui surclasse par 11 les Kings et les Blues qui sont deuxièmes à ce chapitre.

2. Los Angeles (11-4-2) baisse de 1

Les Kings ne sont pas seulement deuxièmes derrière le Lightning au chapitre du différentiel collectif, mais il souffle dans le cou du club qui leur soufflait dans le cou lors du deuxième état des forces de la saison. Oui, ils ont gaspillé un des deux matchs qu’ils avaient en mains en laissant filer une avance de 1-0 pour finalement s’incliner contre les Sharks, mais l’énergie, la confiance et le plaisir de jouer retrouvés que les joueurs des Kings affichent depuis le départ de Darryl Sutter derrière le banc se confirment. Ça nous donnera une lutte à finir avec Tampa pour la première place du classement général.

3. St. Louis (13-4-1) stable

Les Blues confirment tous les bons mots dits et écrits à leur endroit depuis deux mois. Ils n’ont pas à rougir de leur troisième place surtout qu’ils l’ont maintenue en dépit des blessures avec lesquelles ils ont dû composer. Leur profondeur pourrait d’ailleurs leur servir de tremplin vers la première place de l’état des forces si le Lightning ou les Kings devaient être frappés aussi sérieusement par les blessures.

4. New Jersey (11-4-2) hausse de 2

Je sais! Comme plusieurs d’entre vous, je regarde le nom des Devils au quatrième rang et je me dis que ce n’est pas normal. Ce n’est effectivement pas normal, mais les Devils jouent de l’excellent hockey. Taylor Hall est enfin entouré de vrais joueurs de hockey et on dirait que ça le stimule sans bon sens. Les Devils viennent de retrouver Bryan Boyle dont la lutte contre le cancer servira sans l’ombre d’un doute de motivation pour ses coéquipiers. Mais les Devils gagnent aussi sans Marcus Johansson qui est hors de combat pour une période indéterminée en raison d’une commotion cérébrale, sans oublier que Travis Zajac, opéré au cours de la saison morte pour réparer un muscle pectoral, n’a pas encore joué cette année. Leurs retours devraient solidifier un club qui est déjà pas mal solide...

5. Ottawa (8-3-5) stable

Quand le Canadien a amorcé son voyage de quatre matchs avec une victoire à Ottawa, il y a deux semaines, je m’en suis voulu d’avoir placé les Sens au 5e rang du dernier état des forces. J’avais plaidé un possible élan de générosité à leur endroit en je m’en voulais un brin. Les deux victoires remportées en Suède et l’effet positif de la transaction qui a permis de remplacer Kyle Turris par Matt Duchene m’obligent à les maintenir au cinquième rang. Oui c’est peut-être encore un peu généreux. Mais avec la transaction complétée par Pierre Dorion et ses conséquences à long terme, les Sénateurs doivent gagner et gagner maintenant...

6. Nashville (9-5-2) hausse de 7

Les Predators ne jouent pas encore à leur plein potentiel. Au même rythme qui leur a permis d’atteindre la finale de la coupe Stanley le printemps dernier. Mais si l’arrivée de Duchene à Ottawa fouettera les Sens, l’arrivée de Turris à Nashville permet aux Preds de compter sur l’une des bonnes lignes de centre de la LNH et elle entraînera des effets positifs. En plus, les Preds ont des matchs en mains. À eux de ne pas les gaspiller...

7. Columbus (10-7-1) baisse de 3

Les Blue Jackets sont bons, mais ils pourraient l’être davantage. Ils ont échappé des points importants au fil des derniers matchs d’où leur petite glissade. Il sera intéressant de voir s’ils éviteront le même genre de gaspillage mardi alors qu’ils feront escale au Centre Bell.

8. Washington (10-7-1) hausse de 4

Les Capitals se replacent. Lentement. C’était un brin incompréhensible de les voir au 12e rang de l’état des forces il y a deux semaines. Ils devraient être plus hauts que huitièmes, mais disons qu’ils sont sur la bonne voie. C’est d’ailleurs parce que je garde une grande confiance en cette équipe que je les garde plus haut dans l’état des forces qu’ils ne le sont pour le moment au classement général.

9. Pittsburgh (9-7-3) baisse de 2

Phil Kessel et Evgeni Malkin revendiquent 22 et 20 points après 19 matchs. C’est une très bonne nouvelle. L’ennui, et il est de taille, c’est que cette bonne nouvelle ne fait pas contrepoids à la mauvaise associée au fait que Sidney Crosby est bloqué à cinq petits buts et 13 points et à la plus mauvaise encore associée au fait que le capitaine et le meilleur défenseur du club, Kristopher Letang, affichent des différentiels de moins-14. Les pires de l’équipe... Ils devraient se replacer. Du moins ils le doivent sinon les Penguins en arracheront...

10. Vegas (10-5-1) stable

Deux fois de suite au sein du top-10! Je crois rêver. Je dois rêver même. Sauf que les joueurs des Golden Knights, malgré leur défaite encaissée au Centre Bell la semaine dernière, ont démontré que leur travail sans relâche et leur motivation de prouver que les équipes qui les ont offerts ont eu tort de le faire peuvent transformer et les rêves en réalité. Et attention, Marc-André Fleury devrait bientôt reprendre sa place devant le filet...

11. Winnipeg (9-4-3) hausse de 5

Si l’effondrement en troisième période survenu contre le Canadien est le seul fait saillant que vous avez vu mettant en vedette les Jets cette année, vous ne pouvez comprendre qu’ils soient si haut perchés dans l’état des forces. J’aime les Jets. Leur attaque. Leur vitesse. Leur jeu physique qui gagnerait en efficacité s’il était un brin plus discipliné. J’aime moins leur duo de gardiens – Connor Helleybuyck et Steve Mason – et c’est justement en raison de ce bémol qu’ils ne sont pas, du moins pas encore, dans le top-10...

12. Toronto (12-7-0) baisse de 1

J’ai passé les derniers jours à Toronto. À écouter mes collègues de la Ville Reine et les partisans des Leafs, cette équipe est sur le point de gagner la coupe Stanley. On dirait même qu’elle leur est promise. Je veux bien croire qu’Auston Matthews et un joueur phénoménal et que les jeunes Leafs sont sensationnels à regarder... la plupart du temps. Mais j’ai vu les Leafs en arracher contre les Bruins de Boston vendredi dernier et leurs lacunes en défense tout comme devant le but m’obligent à refroidir les ardeurs des amateurs de hockey de Toronto qui attendent depuis 50 ans un défilé de la coupe Stanley. Leur impatience explique bien des choses...

13. San Jose (9-6-0) hausse de 5

Les Sharks sont sur une lancée. Forts de leur victoire aux dépens des Kings dimanche, ils présentent un dossier de 7-3 à leurs 10 derniers matchs. Cette séquence justifie leur hausse dans l’état des forces. Elle aurait d’ailleurs pu les propulser un peu plus haut. Si la tendance se maintient, ça arrivera...

14. Dallas (9-7-0) stable

Les Stars scintillent. Mais ils ne brillent pas encore. Comme les Sharks, ils ont pris un peu de vigueur lors des 10 derniers matchs. Et parce qu’ils ont deux, voire trois, parties en mains sur leurs plus proches rivaux m’incitent à les placer devant des clubs qui les devancent pourtant au classement général. Je l’ai écrit déjà : les Stars forment à mes yeux l’équipe qui s’est le plus améliorée sur papier au cours de l’été. Elle doit maintenant le prouver avec plus d’éloquence sur la patinoire...

15. New York Islanders (9-6-2) stable

Je déteste le Barclays Center où les Islanders sont en location à moyen terme d’ici à ce qu’ils retrouvent un amphithéâtre bien à eux et surtout mieux adapté au hockey. Mais Brooklyn sert bien la cause des Islanders expatriés de Long Island comme le confirme le fait qu’ils n’ont pas encore encaissé de revers en temps réglementaire (5-0-2) cette année. Jaroslav Halak et Thomas Greiss sont les maillons faibles de cette équipe. Parce que John Tavares confirme sa place parmi l’élite de l’élite de la LNH, les Islanders arrivent à pallier à l’incertitude devant les buts...

16. Chicago (8-8-2) baisse de 8

Quelle déception! Immense déception! Une déception que les Hawks ont décuplée dimanche en laissant filer une avance de 4-1 aux dépens des Devils du New Jersey pour finalement s’avouer vaincus 7-5. Cette partie illustre les ennuis nombreux des Hawks qui ont su combler les pertes de joueurs importants et de soutien au fil des dernières années, mais qui semblent en voie de rater leur coup cette année. J’ai ouvert le bilan des forces en plaçant Chicago au tout premier rang parce que j’ai cru au cri du cœur de Patrick Kane qui insistait sur l’importance de voir les Hawks répliquer aux conquêtes successives des Penguins. Me suis-je fait berner? J’ai bien peur que oui...

17. New York Rangers (9-7-2) hausse de 11

Comme le Canadien, les Rangers ne pouvaient être aussi mauvais que leurs résultats le laissaient croire au cours du premier mois de la saison. Contrairement au Canadien, les Blue Shirts l’ont prouvé sans équivoque alors qu’ils ont recommencé à marquer des buts importants et surtout qu’ils ont recommencé à pouvoir compter sur Henrik Lundqvist...

18. Anaheim (7-7-3) baisse de 9

Dans mes prédictions d’avant saison, j’ai donné le premier rang de la division pacifique aux Ducks et le deuxième aux Oilers. Grâce aux Coyotes de l’Arizona, mes deux clubs de tête ne sont pas tout à fait derniers. Ouf! Il est encore possible pour les Ducks de grimper au classement. Mais les blessures les minent dangereusement...

19. Calgary (8-7-2) hausse de 4

Les Flames ont besoin de quelques victoires importantes pour solidifier leur place parmi les équipes invitées en séries éliminatoires. Une meilleure fiche à domicile serait bienvenue et les aiderait grandement à confirmer qu’ils sont meilleurs que les résultats ne l’indiquent pour le moment. Avec une attaque explosive, ou qui devrait l’être, et une brigade défensive qui devrait être parmi les meilleures de la LNH, les Flames devraient y arriver.

20. Caroline (6-5-4) hausse de 2

Parce qu’ils n’ont disputé que 15 matchs, les Hurricanes nous obligent à y aller de projection en projection. Que feront-ils avec leurs parties en mains? Impossible de le prédire avec précision, car s’ils sont en mesure de battre un club solide comme les Blue Jackets, ils ont aussi perdu contre l’Avalanche du Colorado et même les Coyotes de l’Arizona. Ça calme les ardeurs... Mais avec huit matchs à disputer au cours des 15 prochains jours – quatre à domicile – les Hurricanes devraient nous offrir une meilleure idée de leur ADN. Devraient...

21. Vancouver (8-7-1) stable

Le fait qu’on retrouve une recrue (Brock Boeser : 5-9=14) au premier rang des marqueurs et qu’il soit suivi de Bo Horvat et Sven Baertschi alors que les frères Sedin sont loin derrière confirme que les Canucks sont en pleine reconstruction. Mais la construction se déroule plus vite que prévu. Sera-t-elle solide? Il est encore trop tôt pour l’affirmer, mais Brock Boeser lui semble être un joueur solide autour de qui les Canucks pourront bâtir...

22. Philadelphie (8-7-2) baisse de 5

Les Flyers sont-ils plus qu’un petit club capable de jouer ,500? Je ne crois pas. Vraiment pas...

23. Minnesota (7-7-2) hausse de 3

Comme la Caroline, le Wild a commencé la saison au ralenti au chapitre des matchs joués et des victoires. Ils donnent l’impression de s’activer un peu et ne serait-ce que pour souligner les cinq buts consécutifs – et seuls buts de son équipe – de Jason Zucker, j’accepte de faire grimper le Wild de quelques rangs. Mais pas plus...

24. Montréal (8-9-1) hausse de 4

L’éveil offensif de Max Pacioretty et le brio du travail de Charlie Lindgren en relève à Carey Price ont relancé le Canadien. Je devrais plutôt écrire lancé, car jusqu’au deuxième état des forces, le Canadien était dangereusement au neutre. Cette équipe est meilleure que ce qu’elle offre. Pour le prouver, elle devra compter sur un retour en forme, en force et en confiance de Carey Price...

25. Edmonton (6-9-2) baisse de 6

Comment diable est-il possible qu’une équipe comptant sur Connor McDavid et Leon Draisaitl soit la plus timide à l’attaque avec seulement 38 buts en 17 parties? Je ne sais pas. Mais Todd McLellan est mieux de trouver une façon de relancer son attaque sinon il suivra les matchs des Oilers à la télé et non derrière le banc.

26. Boston (6-6-4) baisse de 6

Heureusement pour les Bruins qui sont décimés par les blessures, Patrice Bergeron est de retour et il joue très bien. L’ennui, c’est que le Québécois, Brad Marchand et David Pastrnak sont un brin seuls pour faire progresser leur équipe. Peut-être que le temps est revenu à Boston de reconstruire.

27. Detroit (8-8-2) stable

Les Red Wings sont là où ils devraient être. Un club de bas de classement dans leur division, leur association et au classement général. Et à mes yeux, ils sont même plus bas que l’indique leur place au classement général.

28. Colorado (8-7-1) baisse de 4

L’Avalanche a réalisé un grand coup en obtenant Samuel Girard et en faisait le plein de choix au repêchage en retour de Matt Duchene. L’Avalanche affiche de meilleurs résultats que ce que j’anticipais. Mais je les garde plus près de la cave afin de leur donner l’occasion de faire un bond plus impressionnant encore lorsqu’ils redeviendront vraiment bons. Dans un an, ou deux, ou trois...

29. Floride (5-9-2) baisse de 4

Je crois que j’aime plus les Panthers que les Panthers s’aiment eux même. Au Centre Bell plus tôt cette saison, le directeur général Dale Tallon m’avait avisé que son équipe aurait besoin de temps. Je ne l’ai pas cru. Mais c’est sans doute lui qui avait le plus raison…

30. Buffalo (5-9-3) stable

Les Sabres représentent un mystère à mes yeux. Il y a de très bons joueurs dans ce vestiaire, mais ces joueurs ne forment pas une équipe sur la patinoire. C’est un grave problème. Et c’est le défi que doit relever Phil Housley.

31. Arizona (2-14-3) stable

Mes excuses à Anthony Duclair et Max Domi, il n’y a qu’une raison de suivre les matchs des Coyotes et cette raison a pour nom Clayton Keller. Bon! Keller ne fera pas des Coyotes une équipe gagnante cette année ou l’an prochain. Mais sa lutte avec les autres sensationnelles recrues de la LNH pour mettre la main sur le trophée Calder sera enlevante et mérite d’être suivie au quotidien. Pour le reste...