Encore cette saison, je vous livrerai le classement des forces devant les filets de la LNH. Après mes propres observations et de nombreuses consultations et discussions avec de multiples intervenants dans le milieu des gardiens de but, vous verrez donc un palmarès qui reflète ce qui se passe entre les poteaux de la LNH. Entraîneurs de gardiens, consultants, dépisteurs, anciens gardiens et analystes des quatre coins de la ligue y contribuent en partageant avec moi leurs constats. Bonne lecture, et, comme je sais que vous aimez en débattre, gardons le tout civilisé...

1. Sergei Bobrovsky, CBJ (41-17-5/2,06/,931)

On se doit d’octroyer le titre de favori au récipiendaire le plus récent du trophée Vézina. Il a excellé la saison dernière et jouera derrière une équipe qui devrait aspirer aux grands honneurs à Columbus. Il est athlétique, certes, mais respire la confiance depuis qu’il a modifié son régime d’entraînement. Sa lecture du jeu est toujours parmi les meilleures de la LNH.

2. Cam Talbot, EDM (42-22-8/2,39/,919)

Le gardien le plus occupé de la LNH en 2016-2017, et de beaucoup, s’est fait voler lors du dernier gala de la LNH en ne voyant pas son nom parmi les trois finalistes au Vézina. Qu’à cela ne tienne, Talbot pourra s’en servir comme motivation alors qu’il défendra la cage d’une équipe qui a fait des pas de géant la saison dernière. Constant dans ses performances et durable depuis son arrivée à Edmonton, il reste maintenant à savoir si Laurent Brossoit pourra lui donner suffisamment d’appui pour que Talbot soit utilisé judicieusement.

3. Carey Price, MTL (37-20-5/2,23/,923)

La dernière Coupe du monde de Hockey a eu un impact non négligeable sur la saison 2016-2017 de Carey Price. Sa rééducation pour effectuer un retour au jeu aussi. C’est donc dire que celui qui est reconnu par la grande majorité des observateurs du milieu comme le meilleur gardien du circuit devrait pouvoir bénéficier d’un été plus « standard » pour être en mesure d’étaler ses performances tout au long du calendrier de 82 rencontres.

4. Braden Holtby, WAS (42-13-6/2,07/,925)

Étudiant modèle du sport, Holtby se prépare pour chaque match de façon impeccable. D’ordinaire calme et en contrôle, il devra peut-être parfois sortir de sa zone de confort, alors que les Capitals ne représentent potentiellement plus la puissance des saisons antérieures.

5. Matt Murray, PIT (32-10-4/2,41/,923)

En voilà un qui ne cesse de grimper dans ce palmarès. Déjà double champion de la coupe Stanley, Matt Murray a maintenant le champ libre, avec le départ de Marc-André Fleury vers Vegas, pour devenir un gardien partant disputant une soixantaine de départs par saison pour une équipe aguerrie. Il sait comment gagner des matchs.

6. Devan Dubnyk, MIN (40-19-5/2,25/,923)

Il a su dissiper, au cours des deux dernières saisons, tous les doutes à son endroit concernant sa stabilité et sa capacité à maintenir le rythme. Avec un retraçage visuel de la rondelle hors pair, il utilise efficacement son gabarit en se retrouvant souvent en bonne position.

7. Corey Crawford, CHI (32-18-4/2,55/,918)

Je vous disais la saison dernière qu’il était condamné à gagner et il le sera encore. Crawford possède cette capacité à faire fi de la pression indue et parvient à demeurer la pierre angulaire d’une formation qui est coupable parfois de relâchements en défensive. L’intrigue demeure quant à savoir s’il sera secondé adéquatement cette saison.

8. Tuukka Rask, BOS (37-20-5/2,23/,915)

Le vétéran a connu certains ratés ces dernières années, mais a toujours su rebondir de belle façon. Les Bruins se tournent encore vers lui pour espérer accéder aux séries éliminatoires.

9. John Gibson, ANA (25-16-9/2,22/,924)

John Gibson représente toujours une énigme aux yeux de plusieurs. Si ses qualités athlétiques et son sens de la combativité ne font pas de doute, son attitude différente et son approche « légère » face à la compétition l’empêchent de se hisser, pour le moment, au sein de l’élite. Mais il s’y en approche.

10. Henrik Lundqvist, NYR (31-20-4/2,74/,910)

Il n’est pas censé se retrouver dans ce classement, mais comment passer outre ses performances de premier tour du printemps dernier. Les échos de New York pointent aussi dans la direction d’un gardien serein à l’approche de la nouvelle saison.

Tout près : Frederik Andersen (TOR), Martin Jones (SJ), Cory Schneider (NJ)

Retour en force : Jonathan Quick (LA), Ben Bishop (DAL), Roberto Luongo (FLA), Jaroslav Halak (NYI)

Changements d’adresses profitables : Mike Smith (CGY), Scott Darling (CAR), Antti Raanta (ARI), Steve Mason (WPG)