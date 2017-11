Nous sommes déjà au quart de la saison, il est temps d’établir ceux qui ont le mieux performé entre les poteaux aux quatre coins de la LNH.

Sergei Bobrovsky, CBJ (11-4-1 / 2,02 / ,933)

On me dit que l’échantillon qu’il a laissé au Centre Bell est plutôt indicatif de ce qu’il fait depuis le début de la saison. Toujours aussi athlétique, il est désormais beaucoup plus en comtrôle de son corps et de ses déplacements et a appris à gérer la circulation lourde omniprésente dans la LNH. Il a réalisé face à Detroit, en prolongation, l’arrêt de la saison jusqu’ici.

Corey Crawford, CHI (9-7-0 / 2,19 / ,933)

Il est identifié comme le joueur le plus utile d’une équipe qui regorge de supervedettes. Sa constance est établie et sa combativité le démarque. Il a appris à faire paraître les choses beaucoup plus faciles qu’elles ne le sont en réalité.

Jonathan Quick, L.A. (9-7-1 / 2,47 / ,926)

Quel retour en force pour l’as des Kings. On le savait spectaculaire et explosif mais le savait-on aussi indispensable à cette équipe en pleine métamorphose au niveau de l’identité? S’il demeure en santé, les Kings pourraient surprendre dans l’Ouest.

Andrei Vasilevkyi, TB (14-2-1 / 2,34 / .928)

On reconnaissait toute la puissance du Lightning qui retrouvait son capitaine et franc-tireur en Steven Stamkos. Dans cette perspective, il s’avère judicieux d’avoir cédé les rennes de l’équipe à Vasilevskyi. Depuis des lunes, on nous disait qu’il était le gardien de l’avenir à Tampa, nous pouvons aujourd’hui affirmer qu’il est le gardien du présent.

Martin Jones, SJ (8-5-0 / 2,13 / .925)

Beaucoup mieux supporté cette saison par Aaron Dell, son auxiliaire, la charge de travail réduite allouée à Jones semble porter ses fruits. Il a aujourd’hui calmé son jeu et grâce à son expérience il maîtrise bien mieux les nombreux rebonds qu’il allouait jadis.

Braden Holtby, WAS (11-4-0 / 2,56 / .921)

S’il y a nombre de points d’interrogation chez les Capitals, on n’en retrouve pas devant le filet. Du moins pas pour le gardien de confiance qui tient le fort bien calmement dans la tempête. Mais, à un certain moment, Grubauer, qui a perdu ses six premières décisions, devra mieux soutenir Holtby afin que ce dernier maintienne le rythme.

Pekka Rinne, NSH (10-3-2 / 2,45 / .922)

Les séries du printemps dernier semblent avoir revigoré le vétéran finlandais. Son gabarit aidant, il a une prestance devant sa cage qui intimide l’adversaire.

Connor Hellebuyck, WPG (11-1-2 / 2,27 / ,931)

Le revirement de situation fut drastique chez les Jets aussitôt que Paul Maurice s’est tourné vers Hellebuyck au détriment de Steve Mason. Le résultat : une fiche de 9-1-3 à leurs 13 derniers matchs et un gardien qui s’impose de plus en plus comme numéro un.

Devan Dubnyk, MIN (8-6-1 / 2,48 / ,922)

Après un départ frôlant la catastrophe, il s’est ressaisi de belle façon. Dans ce cas-ci, le bonheur des uns a fait le bonheur des autres alors qu’il s’est vu confier le filet du Wild de façon répétée tandis qu’Alex Stalock était rentré à la maison pour la naissance de son bébé. Dubnyk en a alors profité pour retrouver son aplomb.

Jimmy Howard, DET (8-5-2 / 2,34 / ,928)

On attendait Mrazek, voici, ou re-voici, Jimmy Howard. Personne ne voyait les Red Wings au sein du portrait des séries mais voilà que Detroit s’y accroche grâce à la tenue de son vétéran gardien qui trouve le moyen de rebondir de belle façon.

Raté de justesse : John Gibson (ANA), Cory Schneider (NJ)

Faux départs : Carey Price (MTL), Cam Talbot (EDM)

Doivent être plus constants : Frederik Andersen (TOR), Jake Allen (STL), Craig Anderson (OTT)

Ils ne sont pas finis : Mike Smith (CGY), Henrik Lundqvist (NYR), Roberto Luongo (FLA)

Pas aussi facile d’être numéro un : Matt Murray (PIT), Scott Darling (CAR)

Situation abracadabrante : On souhaite la bienvenue dans la LNH aux Golden Knights de Vegas et leur cinq gardiens utilisée jusqu’ici.