Voici l’état des forces devant les buts de la LNH à la mi-saison.

1- Devan Dubnyk (MIN) 21-7-3 1,80 .939

Le Wild et, par le fait même, Dubnyk ne donnent pas beaucoup de buts. On le savait métamorphosé grâce à de nouvelles techniques de suivi visuel de la rondelle, mais le gardien du Minnesota s’est découvert une constance jamais obtenue auparavant dans sa carrière. Il inspire confiance à une équipe qui a connu d’excellentes séquences en première moitié de saison.

2- Sergei Bobrovsky (CBJ) 26-6-2 2,00 .931

En pleine possession de ses moyens, et en santé, l’as des Blue Jackets leur a permis de flirter avec une séquence victorieuse record. Il est d’ailleurs le leader incontesté du circuit avec ses 26 gains. Bien appuyé offensivement, il est la pierre d’assise d’une jeune défensive talentueuse. Ses déplacements latéraux sont parmi les meilleurs de la LNH.

3- Braden Holtby (WAS) 20-8-4 1,90 .931

Le récipiendaire en titre du Vézina est remonté parmi les meilleures au monde. Très avare lors de ses cinq derniers départs (seulement 3BC), il est constamment en contrôle de la situation grâce à son calme olympien. Compétiteur reconnu, il est aussi capable de réaliser les arrêts spectaculaires, car il est rarement hors position.

4- Carey Price (MTL) 20-6-4 2,12 .928

Après un lancement de campagne dominant, Price est redevenu humain. Ayant habitué les amateurs à des standards très élevés, il cède plus souvent sans nécessairement allouer de mauvais buts. Habile en relance et en gestion de match, il est parfois un peu audacieux. La meilleure des nouvelles dans son cas c’est qu’il soit en santé.

5- Tuukka Rask (BOS) 21-9-3 1,97 .926

Après un début de saison du tonnerre, Tuukka Rask représente la principale raison pour laquelle les Bruins s’accrochent en ce moment même à une place en séries éliminatoires. Accordant moins souvent que par le passé le mauvais but qui change l’allure d’un match, il renoue avec l’élite de sa profession.

6- Martin Jones (SJ) 21-13-2 2,24 .916

Je ne dirais pas qu’il a connu un mauvais début de saison, mais il a mis un temps à trouver son rythme de croisière. Il est utilisé à profusion et se montre très durable, une qualité parfois négligée. Il est dynamique, athlétique, mais aussi calme lors des jeux courts à angles restreints.

7- Cam Talbot (EDM) 20-12-6 2,51 .917

Il est au cœur du renouveau à Edmonton. Gardien le plus utilisé de toute la LNH, il garde le fort soir après soir pour une équipe jeune et qui commet parfois des bourdes défensives majeures. Il inspire confiance et s’est rapidement débarrassé de l’ombre de Henrik Lundqvist qui l’avait suivi jusqu’en Alberta

8- Corey Crawford (CHI) 16-8-3 2,35 .925

Son appendicite, et la chirurgie subséquente l’ont gardé à l’écart un certain temps. Il n’en demeure pas moins qu’il performe avec brio depuis le début de la saison et a acquis une stabilité inconnue jusqu’à maintenant.

9- Henrik Lundqvist (NYR) 18-9-1 2,55 .912

Grandement aidés par le rendement de Antti Ranta, les Rangers n’ont pas trop souffert de la légère baisse de régime de leur gardien partant de longue date. Le « Roi » Henrik semble avoir retrouvé ses repères pour la deuxième moitié de saison.

10- Peter Budaj (LA) 18-11-3 2,13 .915

Difficile à croire qu’il s’y retrouve, mais Budaj a su rebondir de belle façon en l’absence de Jonathan Quick. Il a délogé Zatkoff à titre de partant et permet aux Kings de croire encore en leurs chances de participer aux séries. Je ne le crois pas parmi les dix meilleurs gardiens de la LNH, mais je suis d’avis qu’il connait assez de succès pour se retrouver au dixième échelon de notre classement.

Juste à l’extérieur du classement : Roberto Luongo (FLA), Pekka Rinne (NAS), Chad Johnson (CGY)

On les voyait dans la course : Brian Elliott (CGY), Jaroslav Halak (ISL), Corey Schneider (NJ)

Sur la touche : Ben Bishop (TB), Sergei Varlamov (COL)