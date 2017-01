SUNRISE, Fla. - Brad Marchand a touché la cible à deux reprises, Tuukka Rask a réalisé 25 arrêts et les Bruins de Boston ont blanchi les Panthers de Floride 4-0, samedi soir.

Riley Nash et David Backes ont aussi trouvé le fond du filet pour les Bruins, qui ont remporté leurs quatre matchs contre les Panthers cette saison. Rask a signé un cinquième blanchissage cette saison.

James Reimer a amorcé une quatrième partie de suite et il a stoppé 33 arrêts. Roberto Luongo, qui était absent pour la victoire de 2-1 de sa troupe contre les Predators de Nashville, vendredi, est blessé et son état de santé est réévalué quotidiennement.

Les Panthers ont perdu six de leurs huit derniers matchs.

Taylor Hall rate ses retrouvailles

Mark Letestu a inscrit le but vainqueur en avantage numérique, lors de la période de prolongation, et les Oilers d'Edmonton ont défait les Devils du New Jersey 2-1.

Oilers 2 - Devils 1 (Prolongation)

Matthew Benning a aussi fait bouger les cordages pour les Oilers, qui ont porté à 6-1-2 leur fiche au cours des neuf derniers matchs. Il s'agissait du premier but en carrière dans la LNH de Benning. Cam Talbot a stoppé 19 tirs pour les Oilers.

Cory Schneider a réalisé 41 arrêts et Miles Wood a été l'unique marqueur des Devils.

C'était le premier affrontement entre ces deux équipes depuis leur importante transaction, l'été dernier. Le défenseur Adam Larsson était passé aux Oilers en retour de l'attaquant Taylor Hall. Les deux joueurs ont été blanchis de la feuille de pointage.

Les Rangers l'emportent à la dernière seconde

Michael Grabner a marqué sur une échappée avec 17 secondes à faire en troisième période et les Rangers de New York ont arraché une victoire de 5-4 aux Blue Jackets de Columbus.

Rangers 5 - Blue Jackets 4

Son tir s'est faufilé entre les jambières du gardien Curtis McElhinney et il couronnait ainsi une remontée qui a inclus trois buts consécutifs des Rangers en troisième période. Les Rangers ont ainsi infligé un deuxième revers de suite aux Blue Jackets, après qu'ils aient connu une séquence de 16 victoires.

Grabner et Adam Clendening ont inscrit deux buts chacun, tandis qu'Oscar Lindberg a aussi fait mouche pour les Rangers, qui se sont approchés à un point des Blue Jackets et du premier rang de la section métropolitaine. Henrik Lundqvist a stoppé 33 lancers.

Markus Nutivaara, Cam Atkinson, Scott Hartnell et Lukas Sedlak ont répliqué pour les Blue Jackets. McElhinney a effectué 29 arrêts.

Berglund fait la différence

Paul Stastny a enfilé l'aiguille à deux reprises, Patrik Berglund a brisé l'égalité en troisième période et les Blues de St Louis ont battu les Stars de Dallas 4-3.

Vladimir Tarasenko a également trouvé le fond du filet pour les Blues, qui ont obtenu au moins un point dans 17 de leurs 20 matchs à domicile cette saison. Carter Hutton a effectué 25 arrêts.

Lauri Korpikoski, Patrick Eaves et John Klingberg ont fait bouger les cordages pour les Stars, qui ont perdu trois parties de suite après avoir signé trois victoires consécutives.

Berglund a donné les devants 4-3 aux Blues quand il a fait dévier un tir de Kevin Shattenkirk alors qu'il ne restait qu'une minute 54 secondes à faire en troisième période. Il s'agissait de son sixième but au cours des 10 dernières parties.

Les Coyotes mettent fin à une mauvaise séquence

Anthony Duclair et Radim Vrbata ont touché la cible en tirs de barrage pour aider les Coyotes de l'Arizona à défaire les Islanders de New York 2-1.

Cette victoire a permis aux Coyotes de mettre fin à une longue série de neuf revers.

Louis Domingue a bloqué 27 lancers, lui qui a amorcé une deuxième partie en 24 heures, et il a stoppé Andrew Ladd en tirs de barrage pour mettre fin à la rencontre.

Brandon Perlini a fait scintiller la lumière rouge en troisième période pour créer l'égalité pour les Coyotes, qui montraient un dossier de 0-8-1 au cours de leurs neuf derniers matchs et qui n'avaient pas gagné depuis le 15 décembre, contre les Maple Leafs de Toronto.

Alan Quine a marqué pour les Islanders et Thomas Greiss a réalisé 24 arrêts.