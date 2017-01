AP

WASHINGTON - Alex Ovechkin a mis fin au débat 22 secondes après le début de la prolongation et les Capitals de Washington ont infligé un revers de 6-5 aux Maple Leafs de Toronto, mardi.

Son 18e but de la saison a donné un troisième gain d'affilée aux Caps. Le Russe est à cinq points du cap des 1000 en carrière. Il y a 83 joueurs dans ce club.

Justin Williams, T.J. Oshie, Evgeny Kuznetsov, Dmitry Orlov et John Carlson ont aussi marqué pour Washington. Williams a aussi fourni deux passes.

Philipp Grubauer a stoppé 15 tirs en relève à Braden Holtby, qui a flanché trois fois en huit tirs.

Nazem Kadri, Connor Brown, Frédérik Gauthier, Leo Komarov et Mitch Marner ont répliqué pour les Leafs, qui avaient gagné leurs cinq derniers matches.

Frederik Andersen a fait 23 arrêts.

Ehlers mène la charge

Sommaire

Nikolaj Ehlers a inscrit deux buts, dont un sur un tir de pénalité au cours d'une poussée de trois buts des visiteurs en deuxième période, et les Jets de Winnipeg ont pris la mesure du Lightning de Tampa Bay 6-4.

Les Jets, qui venaient d'encaisser deux défaites de suite pour un score combiné de 11-5, ont aussi bénéficié de la contribution offensive de Mark Scheifele, Jacob Trouba, Dustin Byfuglien et Patrik Laine. Connor Hellebuyck a réalisé 32 arrêts devant le filet de la formation manitobaine.

L'attaquant du Lightning Matthew Peca a marqué son premier but en carrière dans la LNH. Nikita Kucherov a réussi un doublé et Ondrej Palat a complété le score, tandis que Andrei Vasilevskiy repoussait 28 lancers.

Une rare défaite à Raleigh

Sommaire

Adam Henrique, Michael Cammalleri et Kyle Palmieri ont tous marqué un but et récolté une mention d'aide tandis que les Devils du New Jersey infligeaient un revers de 3-1 aux Hurricanes de la Caroline.

Devils 3 - Hurricanes 1

Les Hurricanes ont vu leur séquence de 11 matchs (10-0-1) à domicile avec au moins un point de classement prendre fin, et les Devils ont enlevé les honneurs de la série de quatre matchs entre les deux équipes cette saison. Les Devils avaient auparavant défait les Hurricanes à deux reprises en temps réglementaire et une autre fois en prolongation.

Sebastian Aho a riposté pour les Hurricanes.

Le gardien des Devils Cory Schneider a effectué 29 arrêts, vingt-quatre heures après avoir signé un jeu blanc contre les Bruins de Boston.

Son vis-à-vis des Hurricanes, Cam Ward, a cédé deux fois sur 17 tirs. Les Devils ont décoché seulement 18 lancers - leur pire total cette saison -, incluant le but de Palmieri dans un filet désert.

Le défenseur des Devils Andy Greene, qui participait à son 350e match consécutif dans la LNH, a été atteint à un oeil par la rondelle à la suite d'une déviation sur le bâton de Jordan Staal à 18:13 de la première période. Il n'est pas revenu au jeu par la suite.

Les Sabres l'emportent facilement à New York

Sommaire

Evander Kane et Justin Bailey ont touché la cible dans un intervalle de 1:42 en fin de premier tiers et les Sabres de Buffalo ont aisément battu les Rangers de New York 4-1.

Sabres 4 - Rangers 1

Zemgus Girgensons et Jack Eichel ont aussi fait vibrer les cordages, et Anders Nilsson a repoussé 24 lancers pour permettre aux Sabres de savourer seulement leur deuxième victoire à leurs huit derniers matchs (2-4-3). Sam Reinhart a ajouté deux mentions d'assistance à sa fiche, portant ainsi à sept sa séquence de matchs avec au moins un point - la plus longue de sa carrière. Il a inscrit deux buts et récolté sept passes au cours de cette séquence irrésistible.

Les Sabres ont vaincu les Rangers pour la troisième fois d'affilée - et la deuxième cette saison -, après avoir perdu les neuf parties précédentes entre les deux clubs.

Nick Holden a trouvé le fond du filet et Henrik Lundqvist a réalisé 15 arrêts devant le filet des Rangers, qui tentaient de connaître leur première série de quatre victoires depuis celle de cinq qui s'est déroulée du 30 octobre au 6 novembre. Les Rangers ont connu quatre séquences de trois victoires entre-temps.

ContentId(3.1213268):Les moments forts dans la LNH

bellmedia_rds.AxisVideo