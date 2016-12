AP

NEWARK, N.J. - Sidney Crosby a marqué dans un quatrième match de suite pour aider les Penguins de Pittsburgh à l'emporter 5-2 face aux Devils du New Jersey, mardi.

Conor Sheary lui a refilé dans l'enclave après que son tir de près ait été stoppé par Cory Schneider, et Crosby a eu la tâche facile pour enfiler un 25e but cette saison.

Crosby a aussi obtenu deux passes, guidant les siens vers un 10e gain en 13 matchs en décembre.

Evgeni Malkin a inscrit un but et une passe, devenant le quatrième joueur de l'histoire des Penguins à atteindre 800 points.

Justin Schultz et Carl Hagelin ont aussi déjoué Cory Schneider, tandis que Bryan Rust a marqué dans un filet désert.

Marc-André Fleury a fait 21 arrêts, portant sa fiche à 3-0-0 contre les Devils cette saison. Schneider a bloqué 22 tirs.

Pierre-Alexandre Parenteau et Adam Henrique ont offert la réplique des Devils, qui ont gagné un seul de leurs 10 derniers matchs.



Les Islanders frappent rapidement

Sommaire

Andrew Ladd et Anders Lee ont marqué à 43 secondes d'intervalle en troisième période pour mener les Islanders de New York vers une victoire de 4-3 face aux Capitals de Washington.

Capitals 3 - Islanders 4

Ladd a inscrit deux buts et Cal Clutterbuck en a ajouté un autre pour les Islanders qui ont amélioré leur fiche à 14-14-6.

Jaroslav Halak a repoussé 31 des 34 tirs dirigés vers lui.

Même s'ils ont obtenu des buts de Justin Williams, Alex Ovechkin et Andre Burakovsky, les Capitals ont encaissé un troisième revers en quatre matchs. Braden Holtby a réalisé 27 arrêts.

Les Islanders n'ont jamais tiré de l'arrière dans ce duel.

Buffalo retrouve le sentier de la victoire

Sommaire

Evander Kane a dénoué l'impasse au milieu de la troisième période et les Sabres de Buffalo ont mis fin à une série de quatre revers, battant les Red Wings de Detroit par la marque de 4-3.

Sabres 4 - Red Wings 3

Kane a signé un doublé. Sam Reinhart et Jack Eichel ont été les autres buteurs des visiteurs.

Robin Lehner a effectué 40 arrêts, incluant 19 au troisième vingt.

Les Sabres vont maintenant se concentrer sur leurs matchs aller - retour avec les Bruins de Boston, jeudi et samedi.

Henrik Zetterbeg, Drew Miller et Thomas Vanek ont marqué pour les Red Wings, tandis que Petr Mrazek a stoppé 18 tirs.



Défaite des Predators en l'absence de Subban

Sommaire

Jared Spurgeon a tranché le débat à 2:46 de la prolongation pour procurer au Wild du Minnesota une victoire de 3-2 face aux Predators de Nashville.

Wild 3 - Predators 2 (Prolongation)

Jordan Schroeder a transporté la rondelle sur le flanc droit et a servi une passe transversale à Spurgeon, qui a battu Pekka Rinne avec un tir sur réception. Ce dernier a repoussé 36 lancers.

Zach Parise et Chris Stewart ont aussi touché la cible pour le Wild, qui a signé une 11e victoire de suite, un record de concession. Devan Dubnyk a réalisé 28 arrêts pour signer la victoire.

Filip Forsberg et Reid Boucher ont marqué pour les Predators, qui ont perdu deux matchs de suite. P.K. Subban n'était pas en uniforme, lui qui est toujours ennuyé par une blessure.

Hellebuyck menotte les Hawks

Sommaire

Blake Wheeler, Mark Scheifele et Drew Stafford ont marqué et Connor Hellebuyck a repoussé 34 lancers pour aider les Jets de Winnipeg à battre les Blackhawks de Chicago 3-1.

Jets 3 - Blackhawks 1

Jacob Trouba a ajouté deux aides et les Jets ont gagné un deuxième match de suite, un quatrième en cinq. Les Jets ont battu les Blackhawks pour la troisième fois en autant d'occasions cette saison, ayant le dessus 9-2 au chapitre des tirs au but.

Artem Anisimov a récolté son 15e but de la saison à son retour au jeu, mais les Hawks ont encaissé un troisième revers consécutif pour la première fois depuis le mois de mars.

Corey Crawford a réalisé 31 arrêts à son deuxième départ depuis qu'il a subi une appendicectomie.

Avec une aide, Artemi Panarin a récolté au moins un point dans un huitième match de suite, un sommet personnel. Il totalise cinq buts et 14 points durant cette séquence.

Gaudreau et Backlund propulsent les Flames

Sommaire

Mikael Backlund a marqué deux des quatre buts des siens en deuxième période en plus de récolter une aide et les Flames de Calgary ont battu l'Avalanche du Colorado 6-3.

Johnny Gaudreau a aussi inscrit deux buts et une aide pour les Flames. Tous les buts des Flames au deuxième tiers ont dévié sur des joueurs de l'Avalanche avant de franchir la ligne rouge.

Brian Elliott a réalisé 25 arrêts pour les Flames, qui ont gagné neuf de leurs 12 derniers matchs.

Gabriel Landeskog a enregistré deux buts et Jarome Iginla a complété la marque pour l'Avalanche, qui a perdu neuf matchs de suite à domicile pour la première fois depuis son déménagement à Denver.

L'Avalanche montre une fiche de 0-8-1 à domicile depuis une victoire de 4-1 face aux Kings de Los Angeles, le 15 novembre.

Burns tranche le débat

Sommaire

Brent Burns a marqué le but de la victoire à l'aide d'une superbe manoeuvre en prolongation pour permettre aux Sharks de San Jose de l'emporter 3-2 face aux Ducks d'Anaheim.

Ce fut un heureux dénouement pour les Sharks, qui ont bousillé deux avances d'un but au cours de la rencontre.

Jakob Silfverberg avait forcé la tenue d'une prolongation en touchant la cible à 13:35 de la troisième période grâce à une habile déviation devant le filet. Ondrej Kase avait lui aussi créé l'égalité avec son deuxième de la saison en deuxième période pour les Ducks.

Paul Martin et Melker Karlsson ont été les marqueurs des Sharks, qui ont signé une troisième victoire de suite. Martin Jones a repoussé 34 rondelles devant le filet des Sharks.

John Gibson a cédé trois fois sur 25 tirs devant la cage des Ducks, qui ont encaissé une troisième défaite consécutive.

Les Stars tiennent bon en Arizona

Sommaire

Jason Spezza a inscrit un but et une aide, Kari Lehtonen a réalisé 35 arrêts et les Stars de Dallas ont battu les Coyotes de l'Arizona 3-2, mardi.

Une mêlée a éclaté en deuxième période, et quatre joueurs ont d servir au moins quatre minutes de pénalité chacun. Radek Faksa a d'abord dardé Mike Smith dans les côtes après un tir.

Smith a répliqué et des joueurs de chaque équipe sont intervenus. Lawson Crouse et Curtis McKenzie ont obtenu cinq minutes de pénalité pour avoir jeté les gants.

Jamie Benn a aussi trouvé le fond du filet pour les Stars et John Klingberg a complété dans un filet désert avec 1:08 à faire pour porter la marque à 3-1. Mais les Coyotes ont eu un tir de pénalité avec 6,6 secondes à faire et Radim Vrbata en a profité.

Anthony Duclair a aussi touché la cible pour les Coyotes.