AP

PITTSBURGH - Marc-André Fleury a stoppé 28 lancers pour signer une cinquième victoire de suite et les Penguins de Pittsburgh ont défait le Lightning de Tampa Bay 6-2, dimanche.

Fleury, qui n'a pas perdu en temps réglementaire depuis qu'il a alloué six buts contre le Wild du Minnesota, le 25 novembre, montre un dossier de 7-0-1 à ses huit dernières décisions.

Conor Sheary a obtenu un but et une aide alors qu'Eric Fehr, Chris Kunitz, Scott Wilson, Phil Kessel et Kris Letang ont aussi fait bouger les cordages pour les Penguins. Sidney Crosby et Matt Cullen ont tous deux été complices de deux buts.

Jonathan Drouin et Vladislav Namestnikov ont marqué pour le Lightning et Andrei Vasilevskiy a réalisé 31 arrêts.

Drouin avait donné les devants 1-0 au Lightning, en deuxième période, mais les Penguins ont inscrit les quatre buts suivants.



Les Canes dominent encore à la maison

Sommaire

Le deuxième but du match de Sebastian Aho, à 1:34 de la prolongation, a mené les Hurricanes de la Caroline vers un gain de 4-3 aux dépens des Bruins de Boston.

Bruins 3 - Hurricanes 4 (Prol.)

Derek Ryan et Jay McClement ont aussi enfilé l'aiguille pour les Hurricanes, qui ont gagné deux des trois duels contre les Bruins et les trois parties ont nécessité de la prolongation. Cam Ward a réalisé 32 arrêts.

Tim Schaller, David Backes et Brad Marchand ont aussi marqué pour les Bruins tandis que Zane McIntyre a repoussé 26 rondelles à son premier départ en carrière contre les Hurricanes.

Les Hurricanes montrent une fiche de 11-1-1 à leurs 13 dernières parties à domicile.



Foligno se charge des Flyers en prolongation

Sommaire

Nick Foligno a tranché après 2:33 de jeu en prolongation et les Blue Jackets de Columbus ont vaincu les Flyers de Philadelphie 2-1.

L'attaquant des Flyers Brayden Schenn avait créé l'égalité avec 17 secondes à faire en temps réglementaire.

Foligno a ensuite surpris le gardien des Flyers Steve Mason à l'aide d'un tir haut, offrant une première victoire aux Blue Jackets depuis la fin de leur série de 16 gains. Les Blue Jackets avaient perdu leurs deux derniers matchs.

David Savard a aussi touché la cible pour les Blue Jackets, tandis que Sergei Bobrovsky a effectué 25 arrêts. Les Blue Jackets ont trois points d'avance sur les Penguins de Pittsburgh et les Rangers de New York au sommet de la section métropolitaine.

Mason a repoussé 23 lancers dans la défaite.