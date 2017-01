AP

NEW YORK - Patrick Sharp a marqué deux buts, Jamie Benn et Patrick Eaves ont chacun inscrit un filet et deux mentions d'assistance et les Stars de Dallas ont remporté un duel offensif 7-6 contre les Rangers de New York, mardi soir.

Cody Eakin a ajouté un but et une passe à sa fiche, tandis que Antoine Roussel et Adam Cracknell trouvaient également le fond du filet une fois chacun pour les Stars, qui ont gagné pour la troisième fois en neuf parties (3-5-1). Radek Faksa et Lauri Korpikoski se sont aussi illustrés avec deux mentions d'aide chacun.

Derek Stepan s'est distingué avec deux buts et une passe, Mika Zibanejad a réalisé un doublé et Pavel Buchnevich a contribué un filet et trois points pour les Rangers. Le pugnace attaquant Chris Kreider s'est signalé avec un but et une passe, et Mats Zuccarello s'est fait le complice de trois buts. Pour sa part, Rick Nash a mis la table pour deux autres.

Antti Niemi a repoussé 22 des 28 tirs dirigés vers lui avant d'être remplacé devant le filet des Stars en troisième période par Kari Lehtonen, qui a conclu la rencontre avec 12 arrêts.

Les Rangers tiraient de l'arrière 7-3 après 40 minutes de jeu, et ils ont été hués par leurs partisans alors qu'ils rentraient au vestiaire lors du deuxième entracte. Ils ont inscrit trois buts dans un intervalle de 4:15 tôt en troisième période pour rétrécir l'écart à un seul filet.

Un 22e but pour Matthews

Sommaire

Auston Matthews a récolté un 22e but cette saison et les Maple Leafs de Toronto ont inscrit un troisième gain de suite, battant les Sabres de Buffalo 4-3.

Sabres 3 - Maple Leafs 4

Leo Komarov, Matt Martin et James Van Riemsdyk ont aussi marqué pour les Leafs, qui perdaient 2-0 après 20 minutes de jeu.

Pour la première fois de la saison, ils ont fait fi d'un retard après une période et ont triomphé (1-8-1).

Frederik Andersen a fait 24 arrêts pour les Torontois, victorieux 10 fois à leurs 13 dernières rencontres.

Les Maple Leafs ont toutefois perdu les services du défenseur Morgan Rielly, qui s'est blessé au bas du corps.

Kyle Okposo, Evander Kane et William Carrier ont offert la riposte des Sabres.

Robin Lehner a flanché trois fois en 16 tirs. Anders Nilsson a été mis au défi le même nombre de fois, cédant un but.

Dubinsky débloque enfin

Sommaire

Brandon Dubinsky a mis un terme à sa disette de 17 rencontres en connaissant une soirée de deux buts, Boone Jenner a ajouté un filet et une mention d'assistance à sa fiche et les Blue Jackets de Columbus ont disposé des Hurricanes de la Caroline 4-1.

Hurricanes 1 - Blue Jackets 4

Lukas Sedlak a aussi marqué pour les Blue Jackets, tandis que Ryan Murray et Cam Atkinson récoltaient deux passes chacun. Le gardien étoile Sergei Bobrovsky a effectué un retour au jeu après avoir raté trois rencontres en raison d'un virus et a repoussé 24 tirs dirigés vers lui.

Les Blue Jackets ont savouré leur troisième victoire en sept matchs depuis qu'ils ont vu leur séquence de 16 gains être stoppée. Ils se sont du même coup hissé au sommet de l'exigeante section métropolitaine, à égalité avec les Capitals de Washington.

Sebastian Aho a riposté pour les Hurricanes, qui ont vu leur série de quatre victoires prendre fin. Cam Ward a été chassé de la rencontre après avoir cédé quatre fois sur 19 lancers, et Alex Nedeljkovic a complété sa première présence devant un filet dans la LNH avec 17 arrêts.

Bennett propulse les Devils vers la victoire

Sommaire

Beau Bennett a touché la cible avec 2:17 à écouler à la partie et les Devils du New Jersey ont pris la mesure du Wild du Minnesota 4-3.

Devils 4 - Wild 3

Pavel Zacha, Adam Henrique et Kyle Palmieri ont fait vibrer les cordages pour les Devils, qui ont présenté un dossier de 3-0-1 au cours de leur voyage de quatre rencontres. Cory Schneider a effectué 32 arrêts.

Jared Spurgeon, Jason Zucker et Erik Haula ont assuré la riposte pour le Wild, qui avait gagné 17 de ses 20 matchs précédents. Devan Dubnyk a plié l'échine, en dépit d'une performance de 22 arrêts.

Bennett a marqué son troisième but de la saison et son premier en huit matchs après que Blake Coleman l'eut repéré, alors qu'il quittait le coin de la patinoire à la suite d'une chute.

Backlund donne l'élan victorieux

Sommaire

Mikael Backlund a brisé l'égalité avec deux buts en 13 secondes au deuxième vingt, permettant aux Flames de Calgary de filer vers un gain de 5-2 aux dépens des Panthers de la Floride.

Backlund a d'abord marqué à 11:23, en avantage numérique. Il a tiré profit d'une rondelle déviée près du poteau éloigné, sur un tir de la ligne bleue de Mark Giordano.

Presque tout de suite après, Matthew Tkachuk lui a mis la table avec une savante passe entre les jambes, en provenance de l'arrière du filet.

Giordano et Kris Versteeg ont aussi déjoué Roberto Luongo, puis Sean Monahan a marqué dans un filet désert.

Backlund a aussi participé au but de Giordano. Il en était à son quatrième match de trois points depuis 17 rencontres.

Chad Johnson a stoppé 20 tirs pour les Flames, qui entamaient un séjour de trois matchs à Calgary.

Vincent Trocheck a inscrit les buts des Panthers. Il a récolté neuf points à ses cinq derniers matchs, incluant cinq buts. Luongo a fait 24 arrêts.