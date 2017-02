AP

DENVER - Jarome Iginla a inscrit un but et une aide et il a aidé l'Avalanche du Colorado à vaincre les Jets de Winnipeg 5-2, samedi.

Matt Nieto a ajouté deux buts, dont un dans un filet désert, et Matt Duchene a accumulé trois aides, permettant à l'Avalanche de mettre fin à une série de neuf revers. Nathan MacKinnon et Carl Soderberg ont aussi touché la cible, tandis que Calvin Pickard a effectué 23 arrêts.

L'Avalanche a un dossier de 5-24-2 à ses 31 derniers matchs. La troupe de Jared Bednar a aussi freiné à cinq sa série de défaites au Pepsi Center, là où elle a une fiche de 6-18-1 cette saison.

Adam Lowry a inscrit les deux buts des Jets, qui avaient remporté leurs trois matchs précédents. Ondrej Pavelec a accordé quatre buts sur 27 lancers.



Peter Budaj et Jeff Carter guident les Kings

Sommaire

Peter Budaj a signé son septième jeu blanc de la saison et Jeff Carter a inscrit le but gagnant à mi-chemin de la période de prolongation, permettant aux Kings de Los Angeles de mettre la main sur leur cinquième victoire consécutive en l'emportant par la marque de 1-0 contre les Flyers de Philadelphie.

Budaj, qui ne faisait pas partie de la formation des Kings en début de saison, a prolongé sa séquence sans donner de but à 143 minutes et 55 secondes. Il a fait face à 17 lancers.

Kings 1 - Flyers 0 (Prol.)

Anze Kopitar a préparé le but gagnant à 2:35 de la période de prolongation avec une passe du revers dans l'enclave en direction de Carter, qui a déjoué Michal Neuvirth d'un tir des poignets. Il s'agissait d'un 27e but cette saison pour Carter, ce qui le hissait à deux buts de Sidney Crosby, en tête du classement des buteurs de la LNH.

Neuvirth a effectué 27 arrêts pour les Flyers, dont un spectaculaire de la mitaine en deuxième période.